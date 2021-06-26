دورات تدريبية للمعلمين والمعلمات في منبج

وبلغ عدد المتدربين في الدورة التي بدأت في الـ 22 من حزيران/ يونيو الجاري، 1200 متدرب ومتدربة، ومن المقرر لها أن تستمر لـ 10 أيام في مراكز التطبيقات والعروبة.

وحول هذا، قالت المتابعة التربوية، روضة المحمد، إن "الهدف من الدورات هو تقوية المعلم وتجهيزه للعام الدراسي الجديد".

وأضافت "قبل هذه الدورات قمنا بدورة خاصة بالمدربين وتم النقاش من خلالها على البرنامج، وارتقينا إلى مواضيع تم الموافقة عليها من الهيئة العلمية في شمال وشرق سوريا، ثم وضعنا برنامجاً خاصاً للدورة".

وأشارت المتابعة التربوية في منبج وريفها في نهاية حديثها، إلى أنهم بدأوا الدورة بإعطاء الإرشاد النفسي والنظام الداخلي للدورة، بعدها سيكون هناك تطبيق عملي لاستراتيجية التعليم مثل التعلم النشط والتعاوني، وفي آخر الدورة سيكون هناك محاضرات للغة الإنجليزية، وسيكون هناك دورة خاصة بالوكلاء لكنها ما تزال قيد المناقشة.

وفي سياق متصل، قال المدرب عبدالله موسى إن "الغاية من هذه الدورات التدريب وليس التعليم، لأن المعلمين الموجودين أصحاب كفاءات وقدماء في التدريس".

وتابع حديثه بالقول إن "الغاية هي التدريب على الطرق والأساليب التربوية الحديثة مثل مبادئ التعلم النشط والعصف الذهني والتفكير الناقد وطريقة حل المشاكل، لأن المناهج الحديثة تتطلب ذلك، وتتطلب مشاركة من المتعلمين مع المعلم للوصول إلى نتيجة، والمناهج الحالية تعتمد على تفكير الطالب والانتهاء من النمط التقليدي في التعليم".

ونوّه إلى أن "التقييم هذا العام يختلف عن السنوات السابقة، وسيكون إلكترونياً مباشراً عبر برنامج يعمل على الجهاز الخليوي يصل إلى لجنة التربية والتعليم في شمال وشرق سوريا، لكي لا يضيع حق المعلم، يتضمن التقييم صورة عن الصبورة وعن دفتر التحضير مع بنود تتضمن مستوى التقييم المرحلي ونحدد إذ يصلح المعلم للمرحلة الأولى أو لا يصلح".

وأوضح أنه "إذا كان بعض المعلمين لديهم ضعف في التحصيل يخضعون للدورة الثانية وفي حال لم يتوفق بالدورة الثانية سيخضع للدورة الثالثة، والقاعة تتضمن عدة اختصاصات، كاللغات والأنشطة المدرسية ومعلم الصف والتاريخ، فمجموع خبرات داخل القاعة للاستفادة بشكل عام".

(ا ق/ج)

ANHA