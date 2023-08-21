دورات صيفية للمعلمين استعداداً للعام الدراسي

اعتادت هيئة التربية في شمال وشرق سوريا كل عام، على افتتاح دورات صيفية ومحاضرات للمعلمين خاصة بطرائق تدريس المناهج لرفع سوية المعلمين.

وفي السياق، وضعت هيئة التربية برنامجاً للمحاضرات والدورات الصيفية في كل إقليم (الجزيرة، والفرات، وعفرين والشهباء، والرقة، والطبقة ودير الزور)، على حدة، حسب ظروف ذلك الإقليم.

وشُكّلت لجنة في كل إقليم لتنظيم محاضرات في المدن والنوحي والبلدات، وحسب المعلومات التي أدلى بها المعنيون في هيئة التربية في الإدارة الذاتية، سوف يشارك 4366 معلماً ومعلمة للمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية في هذه الدروس والمحاضرات، بالإضافة إلى الإداريين في المدارس والإداريين في هيئات التربية.

عضو لجنة التدريب في هيئة التربية والتعليم في إقليم الجزيرة ريناس فتاح، أكد أنهم شكلوا نحو 300 لجنة، خضع أعضاؤها بداية لدورات تدريبية، وهم مستعدون لإعطاء الدروس والمحاضرات.

وذكر ريناس فتاح أن الهدف من تنظيم هذه المحاضرات، هو تعزيز وتقوية النظام التعليمي.

هذا ومن المقرر أن تبدأ المحاضرات نهاية شهر آب الجاري.

(ر)

ANHA