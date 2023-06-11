دورات للكادر التدريسي وتطوير نظام التقييم على رأس أعمال هيئة التربية

أنهت هيئة التربية في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا العام الدراسي 2023، لتبدأ العمل على وضع خططها المستقبلية وتطوير نظام التعليم للعام المقبل مستفيدة من تجربة العام الفائت.

وعن أعمال ومخططات هيئة التربية في شمال وشرق سوريا للعام المقبل، التقت وكالتنا الرئيسة المشتركة للهيئة، سميرة حج علي، التي هنأت في مستهل حديثها جميع الطلبة والمعلمين في شمال وشرق سوريا بانتهاء العام الدراسي.

وحول ما يخص خططها حيال الكادر التدريسي، أوضحت: "خلال العطلة الصيفية سيتم افتتاح دورات تدريبية لجميع المعلمين في شمال وشرق سوريا، بالإضافة إلى فتح دورات تدريبية للجان التربية والتعليم بهدف تطوير العملية التربوية".

وأكدت: "سيكون التدريب على عدة مراحل وفئات، بعد تحديد المناطق لهذه الفئات، بالإضافة إلى افتتاح دورة تدريبية للمعلمين ضمن الاختصاصات، وستتضمن مسألة التقييم ومسائل التدريس".

وعن خطة العام الدراسي المقبل، على الصعيد التنظيمي، قالت سميرة حاج علي: "سيتم عقد اجتماعات سنوية مع إدارات المدارس والمجمعات التربوية في كل لجنة وهيئة التربية في شمال وشرق سوريا، ليتم النظر إلى الصعوبات والنواقص التي واجهت العملية التربوية العام الفائت ووضع مقترحات للعام الجديد".

وأشارت: "عند انتهاء هذه الاجتماعات في كل المناطق، سيكون هناك اجتماع سنوي لهيئة التربية والتعليم واللجان المنبثقة منها على مستوى شمال وشرق سوريا".

وبما يخص مشاريع الهيئة من ترميم ووسائل التعليم، أكدت سميرة حاج علي: "إن هيئة التربية صادقت على الموازنة العامة، والآن مشاريع الربع الثاني في كل الأقاليم جارية، من ترميم وصيانة وإنشاء غرف صفية".

وأشادت الرئيسة المشتركة لهيئة التربية والتعليم في شمال وشرق سوريا بنظام التقييم الذي تم استحداثه في كافة مدارس شمال وشرق سوريا، وأكدت "نظام التقييم هو الأفضل للمنطقة ولمنهاج الإدارة الذاتية".

وفي ختام حديثها، أكدت سميرة حاج علي، "نظام التقييم سيتم تطويره ضمن مخطط عمل الهيئة للعام الدراسي الجديد، وهناك دراسات لمركز البحوث التابع للهيئة لتطوير هذا النظام، حسب النواقص التي ظهرت العام الفائت".

(خ)

ANHA