دورات لأعضاء الاتحادات العائدة لـTEV-DEM  تلبية لحالة الطوارئ

ركز القائد أوجلان على أهمية الدفاع الذاتي في كتابه (مانيفيستو الحضارة الديمقراطية) بمجلده الخامس، حيث قال "الدفاع وظيفة أصيلة في المجموعة بحيث لا يمكن للحياة أن تستمر من دونه، فمثلما يستحيل على الكائنات الحية أن تحيا دون مأكل أو توالد، فمحال عليها الاستمرار بالحياة دون الدفاع الذاتي أيضاً".

بعد إعلان الإدارة الذاتية الديمقراطية لحالة الطوارئ في 6 تموز الماضي، يتحضر أعضاء الاتحادات العائدة لحركة المجتمع الديمقراطي وأهالي مدينة ديرك بجميع مكوناتها على الصعد الدفاعية والطبية والخدمية للدفاع عن أرضهم إلى جانب قواتهم العسكرية ليكونوا جزءاً من هذه الحرب ضد الهجمات والحرب الخاصة التي ينتهجها الاحتلال التركي.

رصدت كاميرا وكالتنا، اليوم، تدريب أعضاء الاتحادات على كيفية استخدام السلاح والدورات الطبية، والإسعافات الأولية والتي يشرف عليها شبيبة حركة المجتمع الديمقراطي في ديرك، وذلك لمساندة قوات سوريا الديمقراطية على خطوط التماس ضد هجمات الاحتلال التركي ومرتزقته.

وتلقى اتحاد غرف الصناعة والتجارة وعمال معمل روج للمنظفات ومعمل روج للشيبس وباقي الاتحادات تدريبات مكثفة على الإسعافات الأولية والطبية وفك وتركيب السلاح في مدينة ديرك والجاهزية للتصدي لأي هجوم محتمل من الاحتلال التركي ومرتزقته.

وحول هدف هذه الدورات قال الإداري في شبيبة حركة المجتمع الديمقراطي هوكر علي: " بعد هجمات الدولة التركية الفاشية المستمرة على شمال وشرق سوريا وخاصة إقليم الجزيرة وتلبية لإعلان حالة الطوارئ التي أعلنتها الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا بادر الشبيبة إلى فتح دورات للإسعافات الأولية وفك وتركيب السلاح للأهالي للتحضير لأي هجوم محتمل".

وأضاف "مع إعلان الإدارة الذاتية لحالة الطوارئ باشر الشبيبة بتكثيف دورات الحماية الذاتية ودورات الإسعافات الأولية، في جميع مدن ومقاطعات شمال وشرق سوريا، حيث وصل عدد الدورات العسكرية والطبية في مدينة ديرك إلى 11 دورة مكثفة وخاصة دورات الحماية المجتمعية والذاتية".

أشار علي" نحن حركة الشبيبة على أهبة الاستعداد والجاهزية التامة من جميع النواحي"، مشدداً "رسالة الشبيبة والشعب في شمال وشرق سوريا مفادها أنهم متشبثون بأرضهم وسيقفون في وجه دولة الاحتلال التركي والخونة وسيحررون أراضيهم المحتلة".

هذا وما زالت دورات التدريب على الإسعافات الأولية ودورات الحماية الذاتية في ديرك لأعضاء الاتحادات العائدة لحركة المجتمع الديمقراطي مستمرة.

(ع-ع/ف)

ANHA