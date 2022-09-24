دوران كالكان: نموذج القائد أوجلان أنار الطريق أمام البشرية لرؤية الحقيقة وفهمها

قيّم عضو اللجنة التنفيذية في حزب العمال الكردستاني، دوران كالكان، على الموقع الرسمي لحزب العمال الكردستاني، مرحلة الحداثة الرأسمالية ووضع الحرب العالمية الثالثة، وإمكانية قيام ثورة ديمقراطية.

وجاءت تقييمات كالكان على الشكل التالي:

"هناك حقيقة للحرب بدأت مع الحرب العالمية الأولى، والأصح مرحلة الإمبريالية الرأسمالية بالعموم هي حرب شاملة. والشرق الأوسط في مركز هذه الحرب. فالرأسمالية تريد ابتلاع الشرق الأوسط. ولا يزال الشرق الأوسط يقاوم وهذه الحرب تحدث بسبب المقاومة. إن الحرب مستمرة بين القوى الرأسمالية والحكام والدول، لكن تجدر الإشارة إلى أنها تجري كحرب للسيطرة على الشرق الأوسط.

هكذا بدأت الحرب العالمية الأولى، لكنها اختُصرت بثورة تشرين الأول، لقد سبقت فاشية الحرب العالمية الثانية العديد من الحركات الثورية، في مرحلة الاشتراكية الحقيقية، أطلق عليها "الحرب الباردة"، وقيام الواقعية الاشتراكية خلق الحرب الباردة، عندما انهارت الواقعية الاشتراكية، كانت الحرب العالمية الثالثة مدرجة على جدول الأعمال، أنها حرب في الشرق الأوسط، حرب من أجل السيطرة على الشرق الأوسط من الناحية التاريخية والحالية، إنها حرب لتدمير التنشئة الاجتماعية للشرق الأوسط، في كردستان، حرب الإبادة الجماعية مستمرة، النظام العالمي والرأسمالي الذي ظهر مع الحرب العالمية الأولى قسم كردستان، واعتبر الكرد غير موجودين، وفرض عليهم الإبادة الجماعية، كما قاوم الكرد وما زالوا يقاومون ذلك، لقد قسّمت الجزيرة العربية إلى 22 جزءاً، إلا أنهم يقاومون قليلاً، إذاً فإن هذه الحرب تريد تدمير التنشئة الاجتماعية للكرد والعرب.

القوى التي تواصل الحرب لا تملك الحل

حالياً، من المستحيل التخلص من هذا الوضع، القوى التي تواصل الحرب لا تملك الحل، وكذلك هو نظام الرأسمالية العالمي بسبب هيكله المهيمن، فإن الوضع الراهن للدولة القومية لا يمكن أن يخلق أي حل، حتى لو عرّفوا أنفسهم بأنهم ثوار وقوة الحل، فإنهم يصبحون ديكتاتورية فاشية صارمة معادية للكرد، المستوى الذي وصل إليه حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية هو مثال جيد في هذا المنوال، عدا ذلك، لا يملك النظام القدرة على حل وتجديد وتغيير نفسه، من الصعب على قوى الأنظمة أن تكون على قدر من الفهم والسياسة، لذلك ليس هناك ما يشير إلى أن نظام الحداثة الرأسمالية العالمية قادر على التغلب على الأزمة والفوضى، فالحرب بسبب الأزمة والفوضى في المنطقة مستمرة بشكل واسع، كل ما تبقى هو الثورة ومثلما تمكنت ثورة تشرين الأول من إنهاء الحرب لفترة، فإن الثورة الوحيدة الآن التي يمكن أن تنهي هذه الحرب هي ثورة الشرق الأوسط الديمقراطية، إلى الثورة العالمية، إذا أصبحت ثورة تشرين الأول ثورة عالمية، ستتحرر البشرية من الرأسمالية والإمبريالية، ثورة تشرين الأول، لا يمكن أن تصبح ثورة عالمية، فهي لم تنجح. ولأنها لم تنجح، فقد عانت البشرية كثيراً ووصلت إلى مستوى قيام القيامة.

لا رأسمالية دون أزمة وفوضى وحرب

في هذا الإطار، من المهم فهم الرأسمالية جيداً، الرأسمالية تعني الأزمة والفوضى، يوماً بعد يوم من المؤكد أن هذا الشيء يزداد عمقاً، الرأسمالية تدمر الذات والمجتمع والفرد، هذا ليس تطوراَ، هذا يعني تدمير الأشياء التي تؤدي إلى الحياة، حيث يكمن الخطر، هذا تهديد كبير للبشرية والعالم، بشكل عام للعالم الحي كون الرأسمالية والعمل والإنتاج لا يتناسبان مع حياة المجتمع بحسب الاستغلال والنهب والتقسيم، الرأسمالية هي شكل من أشكال الاستغلال، الشيء الرئيسي هنا هو العمل الإضافي، لقد وصل الاحتكار الحكومي والخاص إلى هذا المستوى، لذلك لا رأسمالية بدون أزمة وفوضى وصراع وحرب.

نظام قائم على النهب والفساد والحرب والصراع

إذا ما دققنا في هذه المرحلة وقيّمنا الوضع "هل ستجدد الرأسمالية نفسها، هل ستخلق حلاً داخل نفسها؟ هل سيكون هناك حل من أوروبا أم من أمريكا؟ هل ستقود أفريقيا أم آسيا هذا؟ إذا كان الحل يأتي من ألمانيا أو فرنسا، فلن تكون هذه الأشياء صحيحة، هذه ليست أفكار حقيقية، الرأسمالية هي شكل من أشكال الاستغلال، وهذا يعني أن كل العمل والحياة يجب أن يتم على أساس الاستغلال والإرهاق، نظام تدمير البنية التحتية، لذلك فهو نظام قائم على النهب والفساد والحرب والصراع.

كانت الأزمة في الماضي تعتبر "مرحلة الأزمة الأولى، ومرحلة الأزمة الثانية، ومرحلة الأزمة الثالثة"، كانت تقيّم على أساس المرحلة، وكان يتم التركيز على عمومية واستمرارية المرحلة الثالثة، في الواقع، الرأسمالية ليست مرحلة تلو أخرى، إنها نظام دائم من الأزمات والويلات، تلك التقييمات لم تكن صحيحة بفضل الثورات، حيث تعمقت الأزمات تارة وخفتت تارة أخرى، كالثورات في أوروبا في القرن التاسع عشر، الثورات في فرنسا بعد عام 1830، الثورات الأوروبية عام 1848، جهود كومونة باريس عام 1871 ، ثورة تشرين الأول في القرن العشرين، هناك حركات ثورية تقوم على ثورة تشرين الأول، وبالفعل هناك جبهة ثورات خففت من أزمة وويلات الرأسمالية باعتبارها فترات مؤقتة، لو لم تكن هناك ثورة لما حدث مثل هذا الارتياح.

نظراً لعدم حدوث ثورات أوروبية بعد الثورة الروسية، تم تقديم نظريات مثل "الاشتراكية في بلد واحد، والشيوعية في بلد واحد، وفترات الأزمات المؤقتة"، كما عرّفها القائد أوجلان على أنها "تحول عصر الرأسمالية إلى سرطان"، خلاف ذلك، فإن الرأسمالية تعني تدمير الطبيعة والمجتمع والفرد، في هذه المرحلة، إما أن تقوم القيامة، ويُدمر كل شيء، أو تتوقف الرأسمالية، منذ عهد السومريين، العديد من الأفكار والأديان والأساطير والعلم والفلسفة والأخلاق قطعت الطريق أمام الاستعمار، والآن ستحدث تطورات ثورية لمنع هذا الشيء ووقفه، هذه هي الثورة، هذا هو جوهر الاشتراكية.

إنها مرحلة الثورة الديمقراطية

إذا خرج الثوار وأخذوا زمام المبادرة، وإذا كانوا قادرين على القيام بثورة، فسيكون من الممكن إنقاذ البشرية من هذه المشاكل والصراعات، وإلا فإنه عدا ذلك لن يكون ممكناً، الثورة مرتبطة فقط بالثورة الكردستانية، وضع القائد أوجلان نظرية للثورة، وأبرز خطها الأيديولوجي والسياسي، طورت برنامجها واستراتيجيتها وتكتيكاتها، عرّفها بأنها مفهوم ثورة جديدة.

إن التغيير في النموذج الذي طوّره القائد أوجلان أنار الطريق أمام البشرية لرؤية الأشياء الحقيقية وفهمها، في هذا الصدد، لا ينبغي للمرء أن ينتظر الرأسمالية حتى تخفف وتحل صراعاتها، ففي الرأسمالية لا يوجد إما سلام أو حرب، هذا يعني أنه سيكون هناك دائمًا صراع وحرب وأزمة وفوضى، وسيتم تشكيل الأفكار والأخلاق والسياسة والمنظمات والأنشطة التي يمكنها التغلب على الرأسمالية وإيقافها والتي تسمى بالفعل الاشتراكية، أو ستدمر الرأسمالية العالم حقاً.

الفلاسفة العظام وعبر التاريخ الذين توصلوا إلى فكرة الحرية انتبهوا لهذا الشيء ولا ينبغي للناس أن ينظروا إلى هذا الأمر على أنه وهم وخوف، يرتبط هذا الموقف بالمعنى العميق وتعريف وفهم الحياة، في جميع مراحل التاريخ، كل الأفكار المناصرة للحرية نوهت إلى هذا الشيء ورأت نهاية هذا الشيء في الاشتراكية، قالوا "إما اشتراكية أو لا شيء"، لكن الاشتراكية لم تخطُ خطوة في الوقت المناسب ولم تنجح، يجب على الأشخاص الذين يعملون باسم الاشتراكية أن يلقوا نظرة جيدة على المائتي عام الأخيرة من التاريخ، يجب أن يحرروا أنفسهم من الدوغمائية والقوالب النمطية وانعدام الثقة، وأن يظهروا قوة وشجاعة النقد ونقد الذات، وأن يكشفوا الحقيقة.

الأطراف المتصارعة لا تستطيع إيجاد حل

لا تستطيع الأطراف المتصارعة إيجاد حل، يتوجب على الطرف الثالث، المظلومة، أن تكون قادرة على إحداث ثورة وإيجاد حل، كيف نصنع ثورة تنقذ البشرية والشعوب من الرأسمالية والفاشية؟ مشكلتنا تكمن هنا، يجب أن نرى هذا الشيء ونتقرب منه على هذا النحو، المشكلة ليست مشكلة الكرد فقط، إنها ليست مسألة ثورة الحرية الكردستانية، إنها مشكلة ثورة الشرق الأوسط، مشكلة ثورة البشرية الحرة، حقيقة الثورة الكردستانية هي أن هذه الثورة وثورات العالم والشرق الأوسط قد تداخلت فيما بينها، هكذا اختلطت الثورات، لم يعد لها جانب أممي أو وطني، صحيح أننا نعيش في مجتمع لكن هذا ليس عصر الثورات الأممية، لقد ولى عصر العنصرية والجمهورية، عرّفها القائد أوجلان ذلك "الجمهورية الديمقراطية وعصر الثورة الديمقراطية"، من المؤكد أن الثورة الديمقراطية تزدهر في مجال المجتمعات، لكنها ليست ثورة إقليمية، فهي ثورات لا تقتصر على الدول، قلنا أنها "ثورة أممية ديمقراطية"، لقد أطلق القائد على الأمة الديمقراطية "أمة الحكمة"، إنها ليست أمة مقيدة بالعرق، والتراب، واللغة. إنها عالمية وإقليمية.

المشكلة لا تكمن فقط في حل قضية الكرد، لقد أصبحت القضية الكردية قضية إنسانية واكتسبت طابعاً عالمياً، يجب على المرء أن يتقرب ويفهم ذلك، هذه هي الطريقة التي يجب أن نقيم بها الثورة، في هذا الصدد ، يجب أن نتحرر من هذا التقييد، علينا أن نفهم ما نعيشه بشكل حقيقي ونكسبه معنى، فلن نتمكن من إعادة توجيه الحياة ولن نتمكن من إنقاذها إذا لم يعطيها معنى، لا يجوز أن يعيش المرء وينظر إليه أنه لا يمكنه أن يحيا، ولا يمكن أن يكون الشخص في حال جديد وينظر إلى القضية بآراء قديمة، هذه هي الدوغمائية والصور النمطية والبقاء متخلفاً.

القوى العالمية تفرقت وانقسمت بشكل كبير

في هذا الصدد، يجب مراعاة ما يلي: واضح كوضوح الشمس، أنه لا يوجد حل لدى الولايات المتحدة أو أوروبا أو إسرائيل أو إنكلترا، ولا يمكن لتعاون روسيا والصين والهند أن يخرج بحل، على العكس من ذلك، تعمل روسيا لأيام طوال للغاية، لقد فقدوا تماماً نهجهم الأيديولوجي، وليس لديهم حتى نهج استراتيجي، إذ تدار السياسة على أساس الاهتمامات اليومية، وقالت بعض الأطراف: "التحالف بين روسيا وتركيا وإيران سوف يتطور، وربما هذا التحالف سيدفع كوريا خلفها، ستصبح الولايات المتحدة كتلة ضد أوروبا وسيصبح العالم كتلتان كما في القرن العشرين، سندعم أنفسنا وسنحيا" مثل هذا الأمل وهمي، مثل هذا الشيء لن يحدث أبداً، وهذا أمر واضح، الأمور ليست كما تبدو، تم تعلم هذه الدروس من الحروب السابقة، لا يمكنهم الوصول إلى حالة القرن العشرين، إذا كان الأمر كذلك، لكانوا قد وجدوا حلاً الآن، يجب ألا ننتظرها الآن.

في هذه الحالة سيدوم الانسداد، فالقوى العالمية منقسمة ومشتتة، كما إن قوى الهيمنة العالمية للحداثة الرأسمالية هي بالفعل في حالة ضعف للغاية، مقارنة بالعالم قبل 30-40 عاماً، يقدم هذا العالم فرصة أكثر ملاءمة لتطوير فكرة الحرية والديمقراطية، هناك عالم أكثر إيجابية للنضال من أجل الحقوق، كما أنه لا ينبغي الاستخفاف بها لأن المخاطر كثيرة أيضاً.

لا يوجد موقف مشترك لثوار العالم

لقد تحدث القائد أوجلان عن الحركة الديمقراطية العالمية، واقترح "الكونفدرالية الديمقراطية العالمية" كحل، بدون هذه الحلول لن تتقدم ولن تحقق نتائج، قد تتطور الصراعات، وقد تكون هناك تطورات، لكن دعونا لا ننسى أن شيئاً ما يتطور اليوم قد يتخلف عن الركب غداً، إنه صراع، إذا كنت تكافح طوال الوقت فالضعف الرئيس هو الهروب من الثورة العالمية، إن الثورة العالمية ليست حسب حاجات النضال، صراع أيديولوجي وسياسي وعسكري، إنها تقدم البعد الأيديولوجي وتتجنب البعد السياسي العسكري، في بعض الأماكن، طرحوا وجهة النظر العسكرية، وابتعدوا عن وجهة النظر السياسية الأيديولوجية، فلا يوجد موقف مشترك في الثورية العالمية.

"التحليل الملموس للواقع الملموس" مهم، في الحقيقة، يعتبر مفهوم لينين هذا مهماً جداً لعلم الاجتماع، لا ينبغي أن نحلل الوضع الحالي تجاه الموضوعية، تحليل الوضع الحالي مهم أيضاً، يجب أن نكون قادرين أيضاً على القيام بذلك، ما هو الواقع وما هو عكسه؟ كيفية النجاح؟ يجب أن يفكر المرء ملياً في ذلك، وكذلك فإن علم الاجتماع بحاجة أيضاً له.

لا ينبغي الخلط بين الصراع والمواجهة

لا ينبغي الخلط بين الصراع والمواجهة، لا يجب أن ننظر فقط إلى المشاكل والأحداث بعلم السياسة والعسكر، من الضروري ألا تضيع وجهة النظر الأيديولوجية والفلسفية أبداً، وجهات النظر السياسية والعسكرية بدون فلسفة وايديولوجية، خطيرة، خلافاتهم وصراعاتهم لا تجلب فهماً حقيقياً، بل على العكس، يضحون بكل شيء من أجل السياسة والشؤون العسكرية، العقلية والسياسة التي تختزل فقط في السياسة أو في الوضع السياسي العسكري ليست صحيحة بالتأكيد، لا ينبغي تخطي المعايير الفلسفية الأيديولوجية.

على سبيل المثال، في القرن العشرين، طورت القوى السياسية العسكرية والاشتراكيون هذا كثيراً، كان الموضوع الذي اهتم به ماو أكثر من غيره، "عدو عدوي هو صديقي أيضاً"، في التسعينيات، أردنا أيضاً أن نفعل القليل من هذا في كردستان، لكن هذا قادنا إلى المؤامرة الدولية، عدو عدوي لم يصبح صديقاً، بل أصبح خنجر من الخلف، يجب تقييم دور اليونان وروسيا، بعض القوى هناك وخلال مرحلة التآمر بهذه الطريقة كان قد أطلق القائد أوجلان على تلك الصداقة "الصداقة المزيفة"، كان هذا هو معنى هذا المصطلح، لذلك لا يمكننا النظر إلى الأمور من وجهة نظر سياسية وعسكرية فقط، لا ينبغي أبداً فقدان المنظور الفلسفي والأيديولوجي، فالمنظور الفلسفي والأيديولوجي أساسي ويجب أن يقوم النهج السياسي والعسكري على هذا الأساس، هذا هو النهج الأكثر دقة.

هناك ثورة مستمرة منذ مئة عام

في هذا السياق، هناك ثورة مستمرة منذ مئة عام، في الواقع، إذا تم أخذ الحركات الثورية في فرنسا بعين الاعتبار، فإن عمرها يقارب مائتي عام، إذا تم تأسيس كومونة باريس، فهي مستمرة منذ 150 عاماً، هناك عملية حدثت مع ثورة تشرين الأول، هناك مرحلة ثورة اشتراكية ضد الرأسمالية، كانت تلك مرحلة مهمة، وركزت على استنتاج مفاده أنه إذا لم تنجح الاشتراكية، فسوف تفشل الإنسانية، لكن حتى لو انتشرت لفترة طويلة فلن تكون بديلاً للثورة، لو أصبحت الثورة الأوروبية ثورة عالمية، كما تنبأت ثورة تشرين الأول، لكان من الممكن أن تقود الاشتراكية الإنسانية إلى حياة أفضل، لكانت الأخطار قد اختفت، لكنها لم تختفي، بهذه العقلية لدى اتخاذ مثل هذه الخطوات الثورية كانت التحليلات النظرية أيضاً في ضمن هذا المنظور حيث تحول الفشل العملي إلى نظرية، بناءً على ذلك الفشل، جرت محاولة لبناء نظرية اشتراكية، وكان أمر خاطئاً، فبعد فشل الثورة في أوروبا لم تكن أي تحليلات نظرية قد تم تطويرها بشأن الاتحاد السوفياتي صحيحة، بأي حال من الأحوال، لم يُبقِ الاتحاد السوفياتي حياً، ولم يتطور ولم يبقيه واقفاً على قدميه، ما عاد بإمكانه أن يكون البديل ولا يمكنه أن يعزز الاشتراكية، أو أن ينقذ نفسه من كونه مصدر الرأسمالية.

يجب فهم النظرية الجديدة

الآن كل هذا يقوم به قائدنا، فنهجنا الثوري وإدراكنا الثوري يجب أن يقوم على هذا الأساس، يجب فهم النظرية الجديدة التي ظهرت على أساس التحول النموذجي والفلسفة والخط الأيديولوجي السياسي، والاستراتيجية والتكتيكات، والأسلوب والمنهج أن يفهم جيداً على هذا الأساس، حينها يمكن فهمه بشكل صحيح وكامل.

يجب أن نفهم القائد أوجلان على هذا النحو، وأن نشارك بشكل صحيح، إذا لم نفهم القائد أوجلان بشكل صحيح ولم نشارك بشكل صحيح، فلا يمكننا فعل الشيء الصحيح، حينها سنفهم القائد أوجلان بشكل أصح، سنوجه فعالياتنا صوب تحقيق أفكار القائد أوجلان.

على هذا الأساس، فإن واقع القائد وواقع كردستان والمرحلة التي وصلت إليها الحداثة الرأسمالية الحالية ووضع الحرب العالمية الثالثة وسبل الخروج من الحرب، هنا، يجب فهم مقاربة جديدة ونظرية الحداثة الديمقراطية وثورتها وخصائصها وكيفية تطويرها في كردستان وفي مناطق أخرى بشكل صحيح وكافي".

(ف)