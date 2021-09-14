دوران كالكان: هزيمة فاشية AKP وMHP تتحقق من خلال مقاومة شاملة

جاء ذلك خلال حديث عضو اللجنة القيادية في حزب العمال الكردستاني (PKK)، دوران كالكان، في برنامج خاص على فضائية (Medya Haber TV)، نشرته وكالة فرات للأنباء، اليوم الثلاثاء.

وفي مستهل حديثه، نوّه كالكان إلى العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان، وقال: "على الرغم من التحذيرات والمحاولات والنضال، لا تزال فاشية حزبَي العدالة والتنمية والحركة القومية، مستمرة في تشديد العزلة والتعذيب في إمرالي".

وشدد كالكان على ضرورة تصعيد النضال في مواجهة هذا الشيء، وقال: "يتحقق ذلك من خلال النضال وحده، على المرء ألا ينتظر شيئاً آخر، الانتظار سيئ، وبدلاً منه، يجب على كل شخص أن يناضل في المكان الذي هو فيه، وبإمكاناته المتاحة ضد نظام العزلة والتعذيب في إمرالي، اللذان تفرضهما فاشية العدالة والتنمية والحركة القومية، ومن أجل حرية القائد أوجلان الجسدية، هذا مهم للغاية".

وتابع كالكان حديثه منوهاً إلى ممارسات نظام العدالة والتنمية والحركة القومية، وقال: "إذا كانت سلطة حزبَي العدالة والتنمية والحركة القومية ديكتاتورية فاشية، كيف سار النضال ضد الديكتاتوريين الفاشيين أمثال هتلر وصدام وفرانكو في ذلك الوقت، يجب أن يكون النضال ضد فاشية حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية شاملاً، أنت تمارس الحرب ضد الفاشية، نعم، يقال له نضال، وهذا لا يؤدي إلى الوحدة، هناك ضعف في النضال وهو مجزأ، ليس له تأثير، المقاومة ضد الفاشية هي حرب ثورية، لا نرى حرب شعب ثورية، لكن بالطبع هناك قوات تقاتل".

هزيمة الفاشية تتحقق من خلال مقاومة شاملة

وأوضح كالكان، أنه يجب التخلي عن المواقف الضبابية، وقال:" إذا كانت حكومة حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية ديكتاتورية فاشية، فهي تمارس إرهابها الفاشي في كل مكان، ففي تركيا وكردستان ترتكب المجازر، من خلال هذا الإرهاب تهدد عموم البشرية. حينها، ما الذي يجب القيام به ضد هذا الإرهاب الفاشي..؟ هناك حاجة إلى ثورة شاملة، إلى الحرب الثورية، إلى الحرب ضد الفاشية، يجب تأسيس جيوش الديمقراطية والقتال، يجب أن يكون هناك حرب في مركز النضال، يجب دعم القوات المقاتلة، كيف تناضل؟. ناضلْ، ولكن ادعمْ القوات المقاتلة، كل من يستطيع القتال فلينضم إليه، في هذا الصدد، علينا أن نوضح استراتيجيتنا وتكتيكاتنا، يتم هزيمة الفاشية من خلال مقاومة شاملة، لأن الفاشية هي هجوم شامل، وعلى كل شخص أن يقاوم في المكان الذي هو فيه، يجب استخدام كافة الجبهات، واستعمال كافة الإمكانات في النضال ضد الفاشية، يجب النضال بكافة الوسائل وفي كل مكان، على الجميع أن يناضل، كل هذا مهم وضروري وذو معنى، ويجب القيام به بشكل موحد، يجب ألا ننسى أن الفاشية تهزم من خلال الحرب الثورية، يعني حرب الشعوب وتطبيق المقاومة الثورية الشاملة، حرب ثورية يمكنها تحطيم إرهاب الفاشية، ومنع ارتكابها للمجازر والهجمات، والانتقام منها، والرد عليها بكافة الميادين. لا يوجد شيء آخر، حينها يجب على المرء أن يحارب، بالأخص على الشبيبة الكردية والتركية القادرتين على القيام بذلك أن يقوموا بذلك، يعني، عليهم تبني الحرب الثورية، عليهم دعم المقاتلين والقيام بالدعاية لهذه الحرب، يجب أن يرى الجميع، وأن يقبل بأن الشيء الذي يضمن النصر هو هذه الحرب الثورية، وأن يدعموا قادة هذا النضال ويساندونهم".

لم يبقَ إلا أن يستخدموا السلاح النووي

وأضاف عضو اللجنة القيادية في حزب العمال الكردستاني (PKK) دوران كالكان، أنه "لم يبقَ سلاح إلا واستخدموه، بما فيه السلاح الكيماوي، لم يبقَ إلا أن يستخدموا السلاح النووي، يمارسون جرائم الحرب؛ هناك احتلال ومجازر وإعدامات واعتداءات على حرمة المقابر، لا يوجد أحد يعارض هذه الهجمات. هناك وضع، كأنهم يقولون بأن هناك قوتان تتصارعان، اتركوهما، فلتحلّا المسألة، ماذا نفعل؟ هناك موقف من هذا القبيل، يقولون "يجب ألا يهاجموا المدنيين، فليهاجموا الكريلا"، بهذا الشكل لا يدعمون الكريلا، لا يوجد هناك دعم كافٍ للقوات الثورية، لمقاتلي الحرية، للمقاومين ضد الفاشية، يتم تركهم لوحدهم، العدو يهاجم أكثر فأكثر، لا يجوز بهذا الشكل، يجب ألا يكون الوضع بهذا الشكل، علينا أن نصحح هذا الموقف".

وزاد بقوله "يجب أن تكون هناك مقاومة بكل الطرق والوسائل ضد الفاشية، إنه شيء مقدس ومهم وذو معنى، علينا أن نتبنى كل هذه الأشياء، ولكنها لا تؤثر بنفس السوية، هناك أشياء ضرورية للقيام بها، والحرب ضرورية، بدون حرب لا يمكن لأحد أن يقاوم. الآن، ولولا المقاومة البطولية لقوات الدفاع الشعبي (HPG) ووحدات المرأة الحرة ـ ستار (YJA Star)، لما كان باستطاعة أحد التفوه بكلمة واحدة ضد الفاشية، ولما استطاع الخروج إلى الشوارع، ولا القيام بمسيرة، ولا ترديد حتى شعار، لما تمكنّا حتى من تحديد هدف، هذه حقيقة، فالذي خلق كل ذلك، هو ذاك الذي يقاتل على خط البطولة".

المقاومة ضد الفاشية سوف تهزم فاشية حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية بالتأكيد

وأردف دوران كالكان قائلاً: "هذا الخط هو خط مقاومة السجون عام 1982، هذا الخط هو خط قفزة 15 آب، كما تم هزيمة فاشية 12 أيلول من خلال مقاومة السجون وقفزة 15 آب، كذلك سيتم هزيمة فاشية حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية، من خلال مقاومة الكريلا التي تسير على خط البطولة ومقاومة الفاشية، علينا أن نقاوم بشكل شامل، أن نوجّه الجميع نحو المقاومة، المقاومة المقدسة هي مقاومة الكريلا، مقاومة الجبال والمدن، يضعون التضحية نصب أعينهم، يقدمون الشهداء كل يوم، يوجهون ضربات موجعة للعدو، يعظّمون الأمل".

ودعا كالكان بشكل خاص الشباب، للتوجه إلى الجبال الحرة من أجل تقوية صفوف الكريلا، وأن عليهم ألا ينتظروا شيئاً من أجل النضال.

وأشار دوران كالكان في ختام حديثه إلى وجوب اتباع كافة الطرق والوسائل في النضال، وقال: "أكرر، يجب القتال والنضال بكافة الطرق والوسائل، هذا مهم للغاية وذو معنى، على الجميع أن ينضم إليه، أن يتوحدوا ضد الفاشية، ولكن الشيء الذي يضمن نصر هذا النضال ويعززه، هو المقاومة المسلحة الثورية، مقاومة الكريلا، مقاومة الدفاع عن النفس، هذا هو الأرجح، على الجميع أن ينضم إلى هذه المقاومة".

(س ر)