دوران كالكان: حان وقت تصعيد المقاومة وتدمير الفاشية التركية

تصريحات عضو اللجنة القيادية في حزب العمال الكردستاني دوران كالكان جاءت خلال مشاركته في برنامج تلفزيوني على فضائية (‏Medya Haber‏). ‏

'يحاولون تصفية حزب العمال الكردستاني من أجل إبادة الكرد'

ونوّه كالكان إلى أن فاشية تحالف حزبي العدالة والتنمية ‏‏(‏AKP‏) ‏والحركة القومية (‏MHP‏) تحاول فتح المجال أمام إبادة جماعية بحق الكرد، من خلال تصفية حزب العمال ‏الكردستاني المطالب بحرية هذا الشعب، وقال "يهاجمون حزب العمال الكردستاني لأنه يطالب بحرية ووجود الشعب ‏الكردي، إن الذي يفهم حقيقة ‏نضال الشعب الكردي ويقدم التضحيات في سبيل ذلك هو حزب العمال الكردستاني، لذلك ‏هدفهم القضاء عليه". ‏

وأضاف كالكان "تريد القضاء على مقاتلي الكريلا، وتعمل على إضعاف نهج حزب العمال الكردستاني في شخص ‏الكريلا، وبهذا الشكل تعمل ‏على إبادة الكرد، كما أنها تريد عقد تحالفات أكثر تأثيرًا لإبادة الكرد، نحن نسميه هجومًا ‏احتلاليًّا، نعم، ولكن بعدها توجد ‏مجازر، هذا هجوم إبادة جماعية، إنه هجوم تدميري".‏

متى سيقول برلمان كردستان كلمته؟

ولفت دوران كالكان الانتباه إلى الدعم العالمي والإقليمي للدولة التركية، وقال "من لا يساندها علانية يقوم ‏بمساندتها ‏في الخفاء، ويؤيدها بصمت، بغداد وهولير صامتتان حيال هذا الشيء، فيا ترى متى سيتحدث برلمان ‏كردستان؟ إذا بقي ‏صامتًا عند احتلال أراضي جنوب كردستان، فمتى سيتكلم؟ وفي أية ظروف سيتخذ القرار؟ فهل ‏تم تشكيل هذا البرلمان فقط ‏لاتخاذ قرارات ضد حزب العمال الكردستاني؟ ‏

وكم هي عدد القرارات التي اتخذها البرلمان ضد حزب العمال الكردستاني منذ عام 1992؟، فليقوموا لمرة واحدة ‏باتخاذ ‏قرار ضد الدولة التركية لنرى نحن أيضًا ذلك، هناك من يقدم الدعم بهذه الطريقة، لذلك يجب أخذ ذلك على ‏محمل الجد، فهو ‏وضع خطير.

يجب أن يدرك المثقفون والفنانون والنساء والشباب هذا الأمر بشكل جيد، فإن سياسة ‏وعقلية الدولة التركية ‏الفاشية والقاتلة هدفها، اليوم، هو تحقيق نتائج في شخص حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة ‏القومية، إنها تشن الهجمات ‏على هذا الأساس، النجاح أو الفشل هو شيء آخر، وهذا الهجوم هو هجوم تدمير وإبادة، ‏تأخذ في الحسبان أنه عند إضعاف ‏تأثير قوة مقاتلي الكريلا يمكنها تحقيق النتائج، وهي محقة في هذه الحسابات، ‏يجب على الجميع فهم هذا الموضوع والتعامل ‏معه بجدية".‏

'الحرب مستمرة على جميع المستويات'

وأكد دوران كالكان أن مقاتلي ومقاتلات الكريلا يمتلكون منظومة دفاعية ومقاومة مهمة للغاية ضد هذه الهجمات، ‏وقال "‏يدور قتال عنيف في مناطق آفاشين ومتينا وزاب، ومن الواضح أنه سيستمر، وقد انتشر جيش الاحتلال في ‏بعض المناطق بتقنياته الفنية وقواته، وهذا لا يعتبر انتصارًا للجيش، لا نقول إنه "لن يكون باستطاعة أحد القدوم عسكريًّا"، ولكن ‏الخروج من هنا هو موضع نقاش، نحن نلفت الانتباه إلى هذا الشيء، بالطبع فهم تمركزوا في ‏العديد من المناطق من ‏كردستان، لذلك يمكنهم الوصول إلى بعض المناطق الأخرى، ولكن كل الأماكن ستتحول إلى ‏ساحة حرب، وبالتالي لن ‏يستطيعوا الخروج.

في الوضع الحالي، إذا تمركزت قوة عسكرية في هذه المناطق ستكون ‏دائمًا هدفًا لهجمات قوات الكريلا. ‏

في عام 2016، تمركزوا بهذا الشكل على بعض التلال في منطقة جلي، وكانوا دائمًا هدفًا لهجمات قوات الكريلا، ‏كان ‏المقاتلون يهاجمونهم على الدوام، والآن سيتكرر الوضع على هذا النحو، الحرب مستمرة على جميع المستويات، في ‏بعض ‏الأماكن يقع الجيش التركي في كمائن الكريلا، وعلى هذا الأساس تقام العمليات، ووفقًا لآخر حصيلة، فقد وصل عدد ‏قتلى جيش ‏الاحتلال التركي إلى 147 جنديًّا، وجرح عدد كبير منهم، وتم الإعلان عن أضرار كبيرة لحقت ‏بالعديد من مروحيات ‏الهليكوبتر، القوة التي تقاتل، ستُقدم الشهداء أيضًا، نحن حركة وضعنا الحرب والشهادة نصب ‏أعيننا... كل الميادين تحولت ‏إلى ساحة حرب".‏

'تعالوا لنحمي كردستان معًا'

وذكّر كالكان بدعوتهم السابقة للقوى والأحزاب الكردستانية، وقال "تعالوا ولنحمي كردستان معًا، ولنواجه الاحتلال، ولنحقق الحرية معًا، ولنؤسس الديمقراطية الكردية معًا"، ودعوتنا لا زالت قائمة للأحزاب والتنظيمات في جنوب وشمال كردستان وفي روج آفا، ونحن على ثقة أن هذا هو الأصح، في وقت تستمر المجازر والاحتلال والقتل وإبادة الشعب ومحاولات القضاء على القوى الساعية إلى الحرية، التوقف يخدم أية قوة...؟ ماذا يعني هذا التجاهل...؟ برلمان جنوب كردستان، متى سيقرر...؟ متى سيقرر برلمان شمال وشرق سوريا...؟ مجالس شمال كردستان متى ستقرر...؟ يجب عليهم التكلم الآن، أن يقولوا كلمتهم الآن، أن يقرروا الآن، إبداء الموقف الوطني يجب إظهاره الآن".

كما وجه كالكان نداء إلى القوى الديمقراطية في تركيا والشرق الأوسط، وقال "هذه المقاومة هي من أجل تركيا والشرق الأوسط الديمقراطي، نطالب شعوب الشرق الأوسط والشعوب العربية والفارسية والثوار والقوى السياسية إلى الوقوف صفًّا واحدًا في وجه الفاشية، وبناء الديمقراطية والحياة الأخوية الديمقراطية معًا وبناء الشرق الأوسط الديمقراطي".

'النضال ضد الفاشية في كل مكان'

وفي نهاية حديثه قال دوران كالكان "يجب أن يكون النضال ضد الفاشية في كل مكان، كلمة، أنا أدعم مقاومة الكريلا، لا تكفي، على كل شخص أن يصعّد من المقاومة في المكان الذي يوجد فيه، الفاشية تهاجم في كل مكان ومن كل مكان، ذاك الذي يهاجم مام رشو وزندورا يستخدم الأموال التي تأتي عبر السياحة في مرسين وأنطاليا، يحولون ومن أموال تلك الأعمال إلى أسلحة ويهاجمون بها قوات الكريلا، ويمارسون الظلم على الشعوب، يعني الاستهداف في كل مكان، الفاشية توجد في كل مكان، ويجب أن تكون المقاومة في كل مكان، فإذا كانوا يقومون بدعم قوات الكريلا في مام رشو، عليهم منع تلك الواردات التي يتم جمعها هناك ويشترون بها تلك الأسلحة والذخائر، مثلًا، ألا يعطوا مجالًا لكسب الأموال في أنطاليا ومرسين وإزمير، وهذا ما يجب فعله.

ندعو النساء والشباب والعمال والكادحين وشعبنا في الأجزاء الأربعة من كردستان وفي خارج الوطن، إلى تصعيد المقاومة ضد فاشية تحالف حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية من أجل القضاء على هذه السياسة والعقلية القاتلة، هذا هو الشيء الضروري الذي يجب اتباعه، لقد حان وقت تدمير الفاشية باتباع كافة الأساليب وتصعيد المقاومة في كل مكان، النصر يتم بهذا الشكل، وبالأخص الشباب، يجب عليهم ألا يتوقفوا، الانضمام إلى صفوف الكريلا وضمن النضال لا يعني أن يأتي إلى مام رشو، الحرب والفاشية لا تمارسان في مام رشو وحسب، بل في كل مكان، في إسطنبول وإزمير وأنطاليا وجقورجا والبحر الأسود وفي شمال كردستان وفي عفرين وباشيكايي، على الجميع أن يعلم ذلك، ويفعل الشيء الصحيح".

(ك)