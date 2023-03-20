دوران كالكان: النضال الآبوجي جعل من كل يوم نوروزاً

تحدث عضو الهيئة التنفيذية لحزب العمال الكردستانيPKK))، دوران كالكان خلال برنامج خاص على قناة (Medya Haber)، ترجمته وكالة فرات للأنباء (ANF) إلى العربية.

استذكر فيها جميع شهداء نوروز وشهداء نضال حرية كردستان وفي مقدمتهم الشهيد، معصوم قورقماز (عكيد) والشهيد مظلوم دوغان.

وأوضح كالكان أن نوروز هذا العام سيصل إلى القمة، وقال: "فليكن نوروز بداية مرحلة جديدة، وليكن بداية انهيار الفاشية، وبداية ترسيخ الديمقراطية وحرية الكرد وتركيا".

ولفت دوران كالكان الانتباه إلى التغييرات الحاصلة على نوروز في النضال الممتد على مدى 50 عاماً، وقال: "لقد وصلت كردستان إلى هذا المستوى بفضل النضال الآبوجي الممتد على مدى 50 عاماً؛ أي أنه جعل من كل يوم نوروز، وجعل من كل مكان ساحة لـ نوروز، وبرزت حقيقة الشعب التي أصبحت نوروزاً، وهذا في الواقع تقدم كبير، وإذا ما أمعنا النظر، فسوف نرى إلى مدى أصبح نوروز متألقاً وذو معنى مع القائد أوجلان وحزب العمال الكردستاني (PKK)، ونضال حرية المرأة ونضال الحرية، حيث برز عيد نوروز بحماس كبير، وكيف وُلدت البشرية، وكيف خُلقت العلاقات الجديدة، وهذا الأمر واضح للغاية، وجميع هذه الأمور ستصل إلى أعلى المستويات في نوروز، ونحن متيقنون من هذا الأمر تماماً، فهذه المسيرة هي مسيرة القائد أوجلان الممتدة على مدى خمسين عاماً، فـحزب العمال الكردستاني؛ هو حزب من أحزاب نوروز، وموقف القائد هو موقف من مواقف نوروز، والقائد أوجلان هو قائد من قادة نوروز".

ينبغي أن ندرك حقيقة القائد بعمق

وفي استفاضة لمضمون حديثه في البرنامج قال دوران كالكان "في البداية، أحيي المقاومة التاريخية في إمرالي، وأحيي القائد أوجلان بكل احترام وإجلال، وأنا على ثقة بأن هذا النوروز للقائد أوجلان سيكون النوروز الذي جرى الحديث عنه في الكثير من الأماكن، سيطلق مرحلة الحرية الجسدية للقائد أوجلان، وفي الوقت نفسه يصادف هذا النوروز الذكرى السنوية الخمسين لانطلاق موقف القائد ومسيرة الحرية التاريخية للقائد أوجلان.

وتصادف الذكرى الخمسين التي أسسها حزب العمال الكردستاني (PKK)، أي أنها الذكرى الخمسين لعيد نوروز، حيث تجري مسيرة القائد المتواصلة لأول مرة في كردستان، ويمر عليها نصف قرن، بالتأكيد هذه هي المرة الأولى، وفي الواقع أيضاً، هناك أمثلة قليلة من هذا القبيل في العالم وفي التاريخ، ولم يحصل لها مثيل في كردستان، ولم يجري إجماع من هذا القبيل أبداً، وهذه هي المرة الأولى التي يحصل فيها هذا الأمر مع القائد أوجلان، حيث حصل إجماع كبير، وولادة جديدة، وبرز مجتمع جديد.

فهذه الأمور مجتمعة تدخل العام الخمسين لعام القائد، ويمكننا القول بأن العام الخمسين للقائد بدأ بالانطلاق، فنحن، ندخل النصف الثاني من السنة الخمسين لمسيرة الحرية للقائد أوجلان، فالسنة الجديدة التي تنطلق مع هذا النوروز تأتي بذلك المعنى، ونحن على يقين بأن العام الـ 51 سيعزز النضال الممتد على مدى 50 عاماً الماضية، وسوف يوجهه نحو النصر الدائم، وسوف تُطلق مرحلة الحرية الجسدية للقائد أوجلان، وسيطور ترسيخ الديمقراطية في تركيا والشرق الأوسط من منطلق حل القضية الكردية، وهذا هو يقيننا وأملنا.

وعلى هذا الأساس نبارك الذكرى الخمسين لمسيرة القائد، كما نبارك أيضاً موقف القائد الممتد لخمسين عاماً، ونحيي أيضاً العام الـ 51 للنضال العظيم، وبالطبع، إن هذا الأمر يضع على عاتقنا واجبات ومسؤوليات أكبر.

ناضل القائد أوجلان في ظل تلك الظروف القاسية وتحت الضغوط الشديدة في النصف الثاني من هذه السنوات الخمسين ضد نظام التعذيب والإبادة الجماعية في إمرالي، وينبغي علينا ألا ننسى هذا الأمر بتاتاً، وبما أنه قام بالمسيرة المتواصلة للحرية على مدار الـ 50 عاماً في ظل هجمات من هذا القبيل من الهجمات الفاشية والاستعمارية والاستبدادية والتآمرية، بالطبع، نحن كـ حركة وتلاميذ القائد وكـ شعوب خلقهم نضال القائد، يقع على عاتقنا واجبات ووظائف كبيرة، وقد تبيّن أنه بإمكاننا القيام بالكثير من الأمور، وبمناسبة هذا الذكرى، يجب علينا أن ندرك حقيقة القائد بشكل متعمق ونحققها بقوة ونجاح أكبر".

يتبع...

(س ر)