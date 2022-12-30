قيّم عضو اللجنة القيادية لحزب العمال الكردستاني دوران كالكان عام 2022 وأشار إلى أن الدولة التركية أرادت إبادة الكرد من خلال القضاء على الكريلا أولاً، ثم احتلال روج آفا، وقال: "مضت 9 أشهر، لكنها لم تتمكن من القضاء على مقاتلي الكريلا، ولم تتمكن من احتلال مناطق الدفاع المشروع، أكثر من ذلك تعرضت لضربات قوية وموجعة، وتكبدت خسائر فادحة في صفوف جنودها، دخلت الآن في متلازمة زاب، لقد انتهت الدولة، الشرطة والجيش التركي، الكونترا، لقد وصلوا جميعاً إلى تلك الحالة".

جاء ذلك خلال حديثه لوكالتنا فرات للأنباء، حيث قيّم دوران كالكان الأحداث والتطورات في عام 2022 وأعرب عن توقعاته لعام 2023.

* عام جديد قادم، وعلى هذا الأساس نريد طرح هذا السؤال، ما هو أهم حدث في عام 2022 من حيث النظام؟ كيف كان عام 2022 خاصة بالنسبة للكرد وكردستان، للمنطقة والعالم؟ وعلى أساسها، ما التطورات التي ستحدث في عام 2023؟

"مع حلول نهاية العام الميلادي، تتم مناقشة الأحداث المهمة، وتقوم كافة الجهات بتقييم العام من جانبهم، ومحاولة تعلم الدروس من العام، حيث أننا نجري تقييماتنا، وخطط نضالنا في الغالب في هذا الإطار، ذكرى تأسيس حزبنا، نوروز، ذكرى قفزة15 آب، المؤامرة ونضالنا ضد المؤامرة، على هذا الأساس، لدينا العديد من أعياد الميلاد، في الحقيقة، نقوم بإجراء تقييمات السنة الخاصة بنا وفقاً للتقويمات التي نضعها لخطط النضال هذه.

لكن تقييم عام 2022 مهم أيضاً، لقد كان عاماً مليئاً بصراعات كبيرة وحروب، وفي الوقت نفسه ظهرت نتائج مهمة في العالم وفي كردستان، يمكن القول إنه تم إنشاء بيانات مهمة. النضالات والحروب تدخل العام الجديد أيضاً. بالطبع بناءً على نتائج نضال عام 2022، يدخلون إلى العام الجديد. العام الجديد سوف يذهب وفقا لذلك. يمكن للمرء أن يقول إن التطورات الجديدة ستحدث في عام 2023. هذا بفضل التطورات التي حدثت في عام 2022.

عام 2023 سيكون حافلاً بالتطورات

لكن من المهم أيضاً تقييم عام 2022 على أنه عام ميلادي، لقد كان عام مقاومة كبيرة، كان عاماً يتم فيه خوض حرب على أعلى مستوى، وفي نفس الوقت ظهرت نتائج مهمة في كردستان وكذلك في العالم، يمكننا أن نقول بأنه تشكلت تراكمات مهمة، كما أن النضال والحرب تدخل عاماً جديداً، بالطبع، على أساس نتائج النضال في عام 2022، سيتطور العام الجديد وفقاً لذلك، في هذا الصدد، يمكننا القول إن عام 2023 هو عام حافل بالتطورات، وهذا بفضل التطورات التي حصلت في عام 2022.

فيما يتعلق بنظام الحداثة الرأسمالية، كان الحدث المهم لعام 2022 بلا شك حرب أوكرانيا، حيث بدأ في 24 شباط، ويستمر في شهرها العاشر، ويتبقى شهران لإكمال السنة، يمكننا القول إنها تركت بصمتها في عام 2022، لكن هذا لا يعني أن "التناقضات والصراعات في نظام الحداثة الرأسمالية كانت فقط في أوكرانيا، والحرب الأوكرانية حددت كل شيء، ولم تكن هناك تناقضات وصراعات في المجالات الأخرى"، على العكس من ذلك، مركز النظام هو الشرق الأوسط، والشرق الأوسط هو مركز التناقضات، الصراعات، الأزمة والفوضى التي يواجه نظام الحداثة الرأسمالية، لم يدخل نظام الحداثة الرأسمالية في حرب أوكرانيا لأنه لم يحل مشاكله في الشرق الأوسط، بل على العكس من ذلك، دخل في الحرب دون أن يحلها، وفرّ من أفغانستان في صيف عام 2021 واضطر إلى التنازل عن أفغانستان لقوة مثل طالبان، في شباط 2022، حاول إدارة نفسه، ومواصلة حياته، وتحويل بعض التناقضات إلى تناقضات أخرى في خضم الفوضى والأزمة التي سببتها حرب أوكرانيا، يمكن أن نرى ذلك، لا تزال جميع التناقضات والصراعات في الشرق الأوسط مستمرة، إنه نفس الشيء في مناطق أخرى من العالم.

قوى الحرب في أوكرانيا

إن العناصر الفاعلة في حرب أوكرانيا هي روسيا وأمريكا، على الرغم من وجود حكومة أوكرانية، إلا أنها تعتبر قوة في الحرب، كما أن الناتو وأوروبا دخلوا الحرب بطرق مختلفة، وأقول إن الذين أعدوا الحرب هم الولايات المتحدة وروسيا، أدت العلاقات، الصراعات والتناقضات الأمريكية الروسية إلى حرب أوكرانيا.

بدأت الحرب بالهجوم الروسي على أوكرانيا، لكن هذا لم يكن هجوماً لخلق حالة حرب كما تخاض الآن، في الواقع، كانت إدارة بوتين تهدف إلى الإطاحة بإدارة زيلينسكي، لقد أراد الإطاحة بالإدارة أو الاستسلام بهجوم استمر ليوم أو يومين، أو حتى عملية، وبالتالي وضع حداً للسياسات المناهضة لروسيا في أوكرانيا، روسيا لم تنجح في ذلك، لم يكن فشل روسيا بسبب إدارة زيلينسكي، بل فشلت بسبب الولايات المتحدة وحلف الناتو، الهجوم الروسي، الذي بدأ كعملية، تحول إلى حرب استمرت عشرة أشهر، كانت الحرب شرسة في بعض الأحيان، وانخفضت فيها أعمال العنف العسكري، لكن اشتدت الحرب في بعض مناطق أوكرانيا، وعانت أوكرانيا من دمار شديد، حيث استخدمت دول الناتو وروسيا أسلحة مهمة في هذه الحرب، بحيث أفرغوا مستودعات أسلحتهم، وهكذا، باع تجار السلاح أسلحتهم، ازدهرت تجارة الحرب والجيش، مما أدى إلى خلق العديد من الوظائف.

فيما يتعلق بالنتيجة العسكرية، يمكن للمرء أن يقول ما يلي عن روسيا: لقد فشلت واحدة أو اثنتين من خططها، أخيراً، احتلت عدة مناطق في أوكرانيا بالقرب من حدودهم، لقد وقفت في وجه الولايات المتحدة وحلف الناتو، دخلت في حرب معهم وخاضت تجربة من الجانب العسكري، لا توجد نتائج لإدارة زيلينسكي، يتم تقييمه كما لو أن الإدارة قد أثبتت نفسها، أجل، لقد جرب نفسه في خدمة أنظمة الناتو والولايات المتحدة الأمريكية، بالاعتماد عليهما، آخر مرة اجتمع فيها مع رئيس الولايات المتحدة، بايدن، وهكذا اكتمل هذا العام، ربما يكون هذا هو أعظم إنجاز له، في الواقع، الولايات المتحدة هي التي حققت نتائج نسبية من الناحية العسكرية والسياسية، القوة التي يمكن القول أنها حققت بعض المكاسب بعد احتكار تجار الأسلحة هي الولايات المتحدة الأمريكية، كما قال الرئيس الفرنسي ماكرون ذات مرة: "أن حلف الناتو مات سريرياً".

روسيا وأوروبا وجهاً لوجه

في الواقع، في الفترة السابقة، كان هناك حل لحلف الناتو، أعادت الولايات المتحدة تجميع الناتو على أساس حرب أوكرانيا. أعاد حلف الناتو تطوير فعاليته الآن أصبح الأمر أكبر قليلاً، حيث انضمت السويد وفنلندا إلى الناتو. بالإضافة إلى ذلك، جعلت الولايات المتحدة أوروبا وروسيا يواجهون بعضهم وجهاً لوجه، حيث خلقت حالة من التناقض والصراع، في السابق، كانت هناك تناقضات وصراعات بين إدارة بايدن وإدارة بوتين، وتم شمل أوروبا أيضاً، هذه هي النتائج التي تم تحقيقها حتى الآن.

تحالف سعودي ضد إيران

بناءً على ذلك، وعلى التطورات في حلف الناتو وحرب أوكرانيا، أرادت الولايات المتحدة أن تشكل تحالفاً سعودياً ضد إيران في الشرق الأوسط، كما أراد تشكيل تحالف كبير ضد الصين في المحيط الهادئ، واتخذوا خطوات في هذا الاتجاه، أعطت إدارة بايدن أهمية لكلا المجالين، أجرى زيارات وعقد اجتماعات، اعتادوا أن يقولوا "الناتو الثلاثة للولايات المتحدة الأمريكية"، وقال: حلف الناتو في الشرق الأوسط ، وفي المحيط الهادئ، وأرادوا إنشاء تحالفات مثل الناتو في هذه المناطق ضد روسيا والصين وإيران، لقد قاموا بالعمل في هذا الاتجاه، وهذ هو الوضع السياسي الحالي.

ومن الناحية العسكرية، فإن الصراع حالياً متقطع، لا يمكنهم وقف إطلاق النار أيضاً، الناتو يقول إنه "سيستمر"، من ناحية أخرى، تؤيد روسيا الآن إنهاء الحرب، وليس لديها المزيد لتفعله، لكن الولايات المتحدة تريد الاستمرار في حماية هذا، كما أنها تريد ضم أوروبا إليها، هذه هي نتيجة الحرب الأوكرانية بنهاية عام 2022، لكن إلى متى ستستمر، إلى أي مدى ستمضي؟ هل سيستمر الوضع الذي ظهر في الناتو؟ والأهم من ذلك، هل ستكون الولايات المتحدة قادرة على مواصلة التناقض والصراع بين أوروبا وروسيا بهذه الطريقة؟ فهذا الوضع ، وهو موضع للنقاش سواء على مستوى الدول أو على مستوى المجتمعات، المجتمع الروسي أيضا لم يوافق على الحرب، في المستقبل القريب، سيكون المجتمع الأوروبي أكثر معارضة لهذا الوضع، خاصة مع أزمة الغاز والطاقة الناجمة عن الصراع بين روسيا وأوروبا، لذلك، لن تكون الدول قادرة بعد الآن على ممارسة هذه السياسة، ولا يمكن لأوروبا أن تحافظ على حالة الحرب التي طال أمدها مع روسيا، إذا حاولت الولايات المتحدة فرضها على أوروبا، فإنها ستفشل، لذلك فإن الوضع الذي ستستمر به هذه الدول ليس واضحاً، أجل، كانت هناك بعض النتائج اليومية، لكن ليس الأمر كما لو أنها ستتحول إلى شيء دائم".

اقترح وزير الخارجية الألماني عندما زار أمريكا فكرة تقاسم القيادة وفي السابق أيضا كانت ألمانيا قد اقترحت هذا الشيء لأمريكا، في إطار تحمل المسؤولية، ردت الحكومة الألمانية الحالية بشكل إيجابي، أعلنت ألمانيا أنها اتخذت بعض القرارات في مجال التشكيل، إلى أين يصل هذا الموقف الألماني، يجب على المرء متابعته، يمكن أن يكون خطيراً في شيء ما، إذا اتجهت الرأسمالية الألمانية بالفعل إلى شيئاً مثل هذا فسيكون التقارب الثالث، يمكن أن يكون خطيراً، وسيستمر وضع الصراع هناك، تركت الولايات المتحدة فرنسا من قبل فعالة بعض الشيء، كما عملت إنكلترا للاتحاد الأوروبي، وجعلتها تتحرك بالقرب منها .

لم ينجح تحالف الشرق الأوسط، أرادت أن تسير نحو المملكة العربية السعودية، لكنها فشلت، ولم تنجح، يتم النقاش الآن على ما إذا كانت ستنسحب الولايات المتحدة بالكامل من الشرق الأوسط أم لا، وبعدها التقت السعودية مع إيران، ثم التقت بالصين، والآن يقال: " ستقلل الصين من تأثير الولايات المتحدة في الخليج بشكل نهائي، لا تستطع تشكيل تحالف عربي ضد إيران مع إسرائيل، ويظهر هذا الشيء نتيجة سلبية.

كان هناك تحالف المحيط الهادئ (الباسيفيك ) والتي كانت معادية للصين إلى حد ما، يستمر التوتر بين الصين والولايات المتحدة بطرق مختلفة وسيستمر، لكن الصين لا تريد أن تفعل شيئاً معادياً تريده الولايات المتحدة، أوضحت الحكومة الصينية ذلك، وتناضل في الوضع الاقتصادي، قالوا إنهم سيحسنون وضعهم الدفاعي، لكن الصين لا تريد ذلك بالطريقة التي تريدها الولايات المتحدة، هناك كتلتان وتقومان بالسياسة على هذا الأساس، تريد إقامة علاقات مع الجميع، لكن الصين قوية اقتصادياً وعسكرياً، كلما استمرت في ذلك كلما كان لها أكثر تأثيراً.

لذلك فإن الأشياء التي اكتسبتها الولايات المتحدة من خلال حرب أوكرانيا لا تبدو بأنها دائمة وطويلة الأمد، ما هي الأشياء التي ظهرت على أرض الواقع؟ توجد الصين وروسيا، وتستمر مشاكل الشرق الأوسط، أرادت ألمانيا أن تظهر بأنها معها، وتتخذ خطواتها على هذا الأساس، اجتمعوا في تحالف شنغهاي، وتمت مشاهدة هذا الشيء: اعتقد البعض بأن العالم سيصبح كتلتين، مثل الكتلة السوفيتية الأمريكية، وسيكون مثل حقبة الحرب الباردة، إنه ليس مثل هذا التكتل، هناك قوة، أن الحقيقة التي ظهرت هي أن الخلافات والصراعات الأولية للحداثة الرأسمالية تعمقت كثيراً، هناك العديد من المراكز وتزداد الخلافات فيما بينها، المرحلة التي نسميها الحرب العالمية الثالثة تتعمق وتستمر أكثر، النظام لا يظهر القوة على الخروج من الأزمة والمشاكل فيها ولا يمكن الخروج منها، يرى المرء هذا الشيء بكل وضوح، ستستمر الحرب، النظام بدون حل، الأزمة مشكلتها عميقة، ليس لديها فرصة للتخفيف من حدة الأزمة، ومع حروب مثل حرب أوكرانيا، وحرب العراق قبل الآن، حرب أفغانستان، تريد من خلال شن الحرب في أماكن مختلفة، والحروب الخفيفة، وصراعات المنطقة، أن تستمر فيها وأن تطيل عمرها ضمن الأزمات والفوضى، سيستمر وضع المشاكل والصراع، لا يوجد خروج النظام منها، ولا تظهر قوة النظام الآن من الخروج من هذا الوضع، مرة أخرى اتضح أن هذا الوضع يبقى مع القوى المناهضة للنظام، ما معنى ذلك ؟ كانت حرب أفغانستان، حرب العراق، انسحبت الولايات المتحدة وحلف الناتو من أفغانستان، حيث كان الجميع يأمل ألا يكون هناك حرب، ما الذي حدث في النهاية؟ اندلعت الحرب في أوكرانيا، ولهذا لا يمكن لهذا النظام أن يتوقف مع الحرب، كما إنه يقود البشرية من خلال التهديد بالحرب والإمكانيات الحربية، وتستمر هكذا في سلطتها، وتقاتل من الحرب والصراع، وكل شخص يرى ذلك أفضل من قبل.

تسببوا في صنع المرض من قبل، وكان هناك فيروس كورونا ، وكان هناك وقبل ذلك أنفلونزا الطيور والخنازير، وتصنع كل ميكروب ، قال القائد أوجلان: " هذا النظام أصبح نظاماً سرطانياً"، هذا مهم جداً، وتصنع الأمراض، وتخلق الحروب ، وتتسبب في خلق كل أنواع التهديدات والمخاطر للبشرية، يرى الناس هذا أكثر من أي وقت آخر، ومثال على ذلك، رأت أضراراً من فيروس كورونا، عمل بعض المتحالفين أكثر، ولكنها جعلت الدول أكثر سيطرة على المجتمعات، وتم قمع عمل المجتمع والعمال أكثر، وتم الضغط عليهم أكثر، وتمت السيطرة عليهم أكثر، وكانت سيطرة الدولة والاستخبارات على الحياة أكثر، وتحول العالم إلى معتقل، وكأن العالم كله تحت سيطرة النظام الحالي مثل معتقل نصف مفتوح، الخسارة كبيرة، تعمل مجموعة متحالفة مع بعضها، وعملت من أجل فيروس كورونا أيضاً، وعملت أيضاً للحرب في أفغانستان، كما عملت للحرب في أوكرانيا، وتعمل من أجل تحالف السلاح، كما وتعمل مافيات الحرب أيضاً، لكن الذين يتلقون الأضرار الكثيرة هي الشعوب المضطهدة، ويتم استغلالهم، وقد لا يتمكنون من العيش بعد الآن ، فهم على حدود المجاعة، وأكثر من يتعرض للضرر، هذا هو الوضع بالنسبة لنظام الحداثة الرأسمالية، هذه هي نتائج حرب أوكرانيا لعام 2022، لا يوجد شيء جديد في جبهة الغرب، ولا يوجد شيء جديد في الحداثة الرأسمالية، ولا يوجد شيء يخفف من أزمتها، كما إنها ليست عاطفية في الوضع الديمقراطي، وكان الجميع يأمل أن تظهر إدارة بايدن بعض العواطف في الوضع الديمقراطي، أحضرت امرأة كنائبة للرئيس، كانت نائبة الرئيس من المواطنين السود، كان الأمل أن يمهد الطريق لحرية النساء والشعوب، وأن تتصرف بشكل ديمقراطي أكثر، وأن تكون حساسة تجاه الديمقراطية، كما أننا تمعنا النظر إليها أيضاً، وقلنا أنها ستكون كذلك، إذا كانت كذلك، فأردنا أن نقيمها، وأن ننظر إليها بإيجابية، لكن ما رأيناه في الممارسة العملية كان المزيد من الحروب والأمراض، وتعمق الأزمة والفوضى في آن واحد، ولم نر أي شيء من حيث الشعور بالديمقراطية، إن خلافات وصراعات الحداثة الرأسمالية، أزمتها ومشاكلها تتعمق مرةً واحدة، وتظهر بأنها ستستمر في التعمق أكثر.

من ناحية أخرى، برأيك ما هي نوع الشخصية التي تحلى بها العام 2022 من حيث القوى الديمقراطية للحداثة في العالم والحركات أيضاً؟

نعم مهم، يمكننا القول بأن العام 2022 من ناحية القوى الديمقراطية للحداثة، سيتحدث عن التطورات الجديدة، على الرغم من أن البيانات الملموسة لم تكن كثيرة، إلا إنه كان هناك عمق فكري، وبهذا المعنى، إلى جانب مستوى متدني، إلا أنه كانت هناك بيانات ملموسة، بلا شك يأتي نضال حركة حرية المرأة في المقدمة، لقد انتشرت ثورة حرية المرأة في العالم بأسره، كما أنها تتوسع بالمعرفة، التنظيم، والنشاط أكثر، رأينا حقيقتها، أن نضال المرأة ومقاومتها يبديان في جهات العالم الأربعة، ويمكننا القول في كل الأماكن والدول، ناهيك عن ذلك، تم خوض نضال المرأة ومقاومتها حتى في الدول الحديثة المتخلفة، كانت هناك مطالب المرأة لأجل تحقيق الحرية فيها، رأينا أن المرأة منظمة من كافة النواحي، وشاهدنا الواقع هذا في أفريقيا، آسيا، وكذلك نشاهده في أمريكا أيضاً، وبالطبع نحن نرى حقيقة هذا التنظيم والنضال في الشرق الأوسط، تتواصل مقاومة حرية كردستان على أساس ثورة حرية المرأة، ورأينا تأثير ذلك مؤخراً في تركيا، الوطن العربي وإيران، وظهر تقدم الذي يمثل نضال حرية المرأة الذي بدأ بشعار "المرأة، الحياة، الحرية"، والذي انتشر من شرق كردستان وصولاً إلى إيران، فتح باب المعرفة للعالم وعرفهم على إيديولوجية القائد أوجلان والشعارات الثورية للمرأة الكردية.

أحد رواد الحداثة الديمقراطية، هو قسم المرأة الذي أثبت ريادته من الناحية التوعوية والتنظيمية والنشاطية، قيل أن القرن الـ 21 سيكون قرن المرأة، في الواقع ، أثبت عام 2022 أنه قرن المرأة، لقد أثبت ذلك بكل تطوراته وأنشطته في كل مجال، هناك مقاومات وأنشطة نسائية فعالة للغاية في أفريقيا، الدول العربية، الوضع في إيران، وكذلك الوضع في كردستان وتركيا، وفي مناطق أخرى في العالم، من الهند إلى أمريكا اللاتينية، وفي هذا الصدد، هناك تطور فكر ووعي حيال حرية المرأة، في البداية كان هناك نضال تحت مسمى" حقوق المرأة، ضد التحرش - الاغتصاب، إنجازات المرأة"، لكن الآن أيضاً يتم ترديد شعار "حرية المرأة، المساواة على أساس هوية المرأة، ثورة حرية المرأة" بصوت عال، حيث إنه يتم التخطيط لطلبات التوجيه هذه، وبهذا الشأن ينتشر علم المرأة (جينولوجيا) الذي طوره القائد أوجلان، وفي هذا الإطار، يتفكك الرجال والنساء الذين أنشأهم التسلسل الهرمي ونظام الدولة السلطوية، لأن رموز جينولوجيا تحل قضاياهم أكثر من غيرها.

وبهذا المعنى، على المرء رؤية هذا، هناك المزيد من التعمق من الجانب الوعي والتنظيمي، ليس فقط ضد أزمة وفوضى الحداثة الرأسمالية الحالية، بل إنه ضد الضغط، القمع، الاعتداء، والتعدي على المعتقدات، والسياسة التي يهيمن عليها الذهنية الذكورية، كما أن موقف أيديولوجي، يظهر حالة وعي التي تطالب بمجتمع ديمقراطي قائم على حرية المرأة، هذا مهم للغاية، لقد أجرى القائد أوجلان تقييمات عميقة بهذا الشأن، لقد كشف علم المرأة في الواقع جميع رموز نظام السلطة الذكورية ورجل الدولة الذي يستمر من خمسة آلاف سنة وحتى ما قبل التسلسل الهرمي، وشرح جميع جوانب معنى حرية المرأة، وأظهر كيفية بناء مجتمع ديمقراطي على أساس حرية المرأة للعلن، يجب أن ينتشر هذا الاحتياج الأساسي أكثر فأكثر.

يوجد أيضاً منظمات، هناك منظمات المرأة في العديد من المجالات، ويدور وعيها حول النضال والتنظيم، يعقد إداريو الحداثة الديمقراطية اجتماعهم في عام 2022، بينما تحاول الأمم المتحدة أن تستمر كاجتماع للدول، مهما كانت بطيئة، إلى جانب قوى الحداثة الديمقراطية، كانت هناك حركات حرية المرأة، حاولت أن تنظم نفسها على المستوى العالمي وعقدت اجتماعات، وفي إطار تنظيمها، عقد مؤتمرين في تونس، وعقد أيضاً المؤتمر العالمي للمرأة تحت عنوان "تحرير الحياة" في برلين، وحدثت نقاشات ومقترحات هامة خلالهما، كما عُقد اجتماعان دوليان في عام واحد، شاركت نساء من 30-40 دولة، وفي الوقت الراهن، هن ينظمن في مكان تواجدهن، إضافة إلى ذلك تناقش الحركات النسائية الآن وضع تنظيم العالم بصوت أعلى، وتناقش مشروع انشاء كونفدرالية المرأة الحرة في العالم.

هذا هو الموضوع المطروح في الوقت الحالي على جدول الأعمال وما يتم مناقشته، ومن خلال التنظيم قد وصل إلى هذا المستوى، لا يوجد مثل هذا الإنجاز في المجتمعات الأخرى، وبالنسبة لقوى الحداثة الديمقراطية، فإن القوة الوحيدة التي تنظم نفسها على هذا المستوى هي حركة المرأة الحرة، هذا ذو مغزى ومهم للغاية، أننا نعطي أهمية لهذا، حقيقةً إن "المرأة، الحياة، الحرية" هي الحياة بحد ذاتها ويجب أن تنال الحياة حريتها، ويجب أن يتم تنظيم المجتمع الديمقراطي حول المرأة الحرة، هذا هو معنى "المرأة، الحياة، الحرية"، هناك تقدم على هذا الأساس، مثلما سار كومون باريس تحت شعار "الحرية، المساواة، والأخوة"، الآن ثورة حرية المرأة أيضاً هي مثل قيادية للقرن الحادي والعشرين وتشير إلى شعار ثورة القرن "المرأة، الحياة، الحرية"، بالطبع، هذا الشعار يجسد التعريف الحقيقي للمرأة، لأن الحياة نفسها لها مكانها الصحيح في الحياة، ويجب أن تكون الحياة حرة ضمن مجتمعها، و بإمكاننا القول أن ما هو ليس حر لا حياة له، والإنسانية لا يمكنها تقبل حياة أخرى، لا يمكن بناء مجتمع ديمقراطي إلا حول المرأة الحرة، لأنه لا توجد طريقة أخرى لتحقيقه، هذا يعد تطور عام، هذا التطور يوضح القرن خطوة بخطوة.

ناهيك عن ذلك، يوجد انخفاض جاد وخطير للغاية بشأن الشبيبة، هناك جوانب علينا انتقادها، توجد جوانب بحاجة إلى تجديد وتوسيعها وتطويرها، أن ماضي الشبيبة أصبح مختلفاً، فهي الآن ليست بالمستوى المطلوب، ولا تمتلك مثل هذا الموقف حتى تكون قادرة أن تصبح قوة عالمية، وذلك نتيجة ضعفها في الوعي، التنظيم، والأنشطة.

من جانب آخر، يمكننا القول بشأن مشاكل العمال-الكادحين والطبقات المضطهدة، هناك نضال لهم على مستوى النقابات والأحزاب، لكن هذه الحركات الطبقية جامده ودوغمائية، بحيث لا يمكنها تجديد نفسها وفق احتياجات العصر، على سبيل المثال، لا يمكنهم الاستجابة لثورة حرية المرأة بالموقف الأيديولوجي-التنظيمي القائم على حرية المرأة، تطوير مجتمع ديمقراطي.

لم تتمكن النقابات من تجديد نفسها، كما أن الأحزاب القديمة لم تستطع أيضاً تجديد نفسها، وبهذا المعنى، أن علاقات واتفاقيات دول العالم ضعيفة، هناك احتياجات للتجديد، ويجب عليهم إعادة بناء تنظيمهم الإيديولوجي – النظري، وعلى هذا الأساس، من الضروري الدخول إلى تنظيم عالمي.

كانت الحركات البيئية مهمة، ففي الآونة الأخيرة، حققت الحركة الخضراء أيضاً إنجازات مهمة، كما أنهم حاولوا أيضاً إنشاء حركة على المستوى العالمي، كما أنها أظهرت كأداة مهمة في النضال ضد الحداثة الرأسمالية في مجال حماية الطبيعة وتسليط الضوء على تغير المناخ، لكنها ضعفت في الآونة الأخيرة، وأصبح جزء من الحركة الخضراء جزءاً من النظام تحت اسم "نحن نتجه نحو الحزبية، سنصبح سياسيين"، ويعد ذلك أكثر من مجرد حزب يقوم بذلك على أساس مجتمع ديمقراطي، بمعنى الدخول في نظام الحداثة الرأسمالية والانضمام إلى الحكومة، واتجهوا نحو التحزب والتسييس في الدولة وأصبحوا شركاء في السلطة.

في الأساس، بإمكانهم أن ينضموا إليهم أيضاً، أنا لا أنتقدهم، لا أقول إنه لا يجب أبداً أن يتخذوا مكانهم في إدارات الدولة، ولكن إذا شاركوا فيها كقوة بديلة وكجزء من مجتمع ديمقراطي و ينشطون لأجل ذلك، فأنهم سوف يساهمون في النضال من أجل الحرية والديمقراطية، كما أنهم يفعلون ذلك من خلال الحصول على بعض السلطة والدولة، لهذا السبب، تراجعت الحركة البيئية بعض الشيء من الناحية الأيديولوجية، و انقسمت بهذا المعنى، لا تستطيع هذه القوى المشتركة أن تناضل بشكل كاف ضد نهب الحداثة الرأسمالية وتدمير الطبيعة والمجتمع، مثال على ذلك، فهم شركاء السلطة في ألمانيا، بينما تحاول الشؤون الخارجية لألمانيا التعاون مع قادة النظام الرأسمالي العالمي، ونحن نعتبر ذلك سياسة جيدة، لا يمكننا أن نأخذ موقفاً ديمقراطياً تجاه المظلومين هنا، إنه ضعيف جداً، لديهم معايير تجعلهم أقوياء ووطنيين، ولقد أصبح ضعيفاً في هذا الصدد، لذلك، يجب إعادة تقييم الحركات البيئية، يجب تقييم الحركات الخضراء ومناقشتها، وبمعنى آخر عليها أن تصبح مسيسة ضد هذا الاتجاه للدولة، السلطة، والحزبية، يجب تسييس التحزب على أساس المجتمع الديمقراطي، وهناك حاجة لتقديمها على هذا النحو.

يتبع..

(ف)