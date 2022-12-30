قيّم عضو اللجنة القيادية لحزب العمال الكردستاني دوران كالكان عام 2022 وأشار إلى أن الدولة التركية أرادت إبادة الكرد من خلال القضاء على الكريلا أولاً، ثم احتلال روج آفا، وقال: "مضت 9 أشهر، لكنها لم تتمكن من القضاء على مقاتلي الكريلا، ولم تتمكن من احتلال مناطق الدفاع المشروع، أكثر من ذلك تعرضت لضربات قوية وموجعة، وتكبدت خسائر فادحة في صفوف جنودها، دخلت الآن في متلازمة زاب، لقد انتهت الدولة، الشرطة والجيش التركي، الكونترا، لقد وصلوا جميعاً إلى تلك الحالة".

جاء ذلك خلال حديثه لوكالتنا فرات للأنباء، حيث قيّم دوران كالكان الأحداث والتطورات في عام 2022 وأعرب عن توقعاته لعام 2023.

* عام جديد قادم، وعلى هذا الأساس نريد طرح هذا السؤال، ما هو أهم حدث في عام 2022 من حيث النظام؟ كيف كان عام 2022 خاصة بالنسبة للكرد وكردستان، للمنطقة والعالم؟ وعلى أساسها، ما التطورات التي ستحدث في عام 2023؟

"مع حلول نهاية العام الميلادي، تتم مناقشة الأحداث المهمة، وتقوم كافة الجهات بتقييم العام من جانبهم، ومحاولة تعلم الدروس من العام، حيث أننا نجري تقييماتنا، وخطط نضالنا في الغالب في هذا الإطار، ذكرى تأسيس حزبنا، نوروز، ذكرى قفزة15 آب، المؤامرة ونضالنا ضد المؤامرة، على هذا الأساس، لدينا العديد من أعياد الميلاد، في الحقيقة، نقوم بإجراء تقييمات السنة الخاصة بنا وفقاً للتقويمات التي نضعها لخطط النضال هذه.

لكن تقييم عام 2022 مهم أيضاً، لقد كان عاماً مليئاً بصراعات كبيرة وحروب، وفي الوقت نفسه ظهرت نتائج مهمة في العالم وفي كردستان، يمكن القول إنه تم إنشاء بيانات مهمة. النضالات والحروب تدخل العام الجديد أيضاً. بالطبع بناءً على نتائج نضال عام 2022، يدخلون إلى العام الجديد. العام الجديد سوف يذهب وفقا لذلك. يمكن للمرء أن يقول إن التطورات الجديدة ستحدث في عام 2023. هذا بفضل التطورات التي حدثت في عام 2022.

عام 2023 سيكون حافلاً بالتطورات

لكن من المهم أيضاً تقييم عام 2022 على أنه عام ميلادي، لقد كان عام مقاومة كبيرة، كان عاماً يتم فيه خوض حرب على أعلى مستوى، وفي نفس الوقت ظهرت نتائج مهمة في كردستان وكذلك في العالم، يمكننا أن نقول بأنه تشكلت تراكمات مهمة، كما أن النضال والحرب تدخل عاماً جديداً، بالطبع، على أساس نتائج النضال في عام 2022، سيتطور العام الجديد وفقاً لذلك، في هذا الصدد، يمكننا القول إن عام 2023 هو عام حافل بالتطورات، وهذا بفضل التطورات التي حصلت في عام 2022.

فيما يتعلق بنظام الحداثة الرأسمالية، كان الحدث المهم لعام 2022 بلا شك حرب أوكرانيا، حيث بدأ في 24 شباط، ويستمر في شهرها العاشر، ويتبقى شهران لإكمال السنة، يمكننا القول إنها تركت بصمتها في عام 2022، لكن هذا لا يعني أن "التناقضات والصراعات في نظام الحداثة الرأسمالية كانت فقط في أوكرانيا، والحرب الأوكرانية حددت كل شيء، ولم تكن هناك تناقضات وصراعات في المجالات الأخرى"، على العكس من ذلك، مركز النظام هو الشرق الأوسط، والشرق الأوسط هو مركز التناقضات، الصراعات، الأزمة والفوضى التي يواجه نظام الحداثة الرأسمالية، لم يدخل نظام الحداثة الرأسمالية في حرب أوكرانيا لأنه لم يحل مشاكله في الشرق الأوسط، بل على العكس من ذلك، دخل في الحرب دون أن يحلها، وفرّ من أفغانستان في صيف عام 2021 واضطر إلى التنازل عن أفغانستان لقوة مثل طالبان، في شباط 2022، حاول إدارة نفسه، ومواصلة حياته، وتحويل بعض التناقضات إلى تناقضات أخرى في خضم الفوضى والأزمة التي سببتها حرب أوكرانيا، يمكن أن نرى ذلك، لا تزال جميع التناقضات والصراعات في الشرق الأوسط مستمرة، إنه نفس الشيء في مناطق أخرى من العالم.

قوى الحرب في أوكرانيا

إن العناصر الفاعلة في حرب أوكرانيا هي روسيا وأمريكا، على الرغم من وجود حكومة أوكرانية، إلا أنها تعتبر قوة في الحرب، كما أن الناتو وأوروبا دخلوا الحرب بطرق مختلفة، وأقول إن الذين أعدوا الحرب هم الولايات المتحدة وروسيا، أدت العلاقات، الصراعات والتناقضات الأمريكية الروسية إلى حرب أوكرانيا.

بدأت الحرب بالهجوم الروسي على أوكرانيا، لكن هذا لم يكن هجوماً لخلق حالة حرب كما تخاض الآن، في الواقع، كانت إدارة بوتين تهدف إلى الإطاحة بإدارة زيلينسكي، لقد أراد الإطاحة بالإدارة أو الاستسلام بهجوم استمر ليوم أو يومين، أو حتى عملية، وبالتالي وضع حداً للسياسات المناهضة لروسيا في أوكرانيا، روسيا لم تنجح في ذلك، لم يكن فشل روسيا بسبب إدارة زيلينسكي، بل فشلت بسبب الولايات المتحدة وحلف الناتو، الهجوم الروسي، الذي بدأ كعملية، تحول إلى حرب استمرت عشرة أشهر، كانت الحرب شرسة في بعض الأحيان، وانخفضت فيها أعمال العنف العسكري، لكن اشتدت الحرب في بعض مناطق أوكرانيا، وعانت أوكرانيا من دمار شديد، حيث استخدمت دول الناتو وروسيا أسلحة مهمة في هذه الحرب، بحيث أفرغوا مستودعات أسلحتهم، وهكذا، باع تجار السلاح أسلحتهم، ازدهرت تجارة الحرب والجيش، مما أدى إلى خلق العديد من الوظائف.

فيما يتعلق بالنتيجة العسكرية، يمكن للمرء أن يقول ما يلي عن روسيا: لقد فشلت واحدة أو اثنتين من خططها، أخيراً، احتلت عدة مناطق في أوكرانيا بالقرب من حدودهم، لقد وقفت في وجه الولايات المتحدة وحلف الناتو، دخلت في حرب معهم وخاضت تجربة من الجانب العسكري، لا توجد نتائج لإدارة زيلينسكي، يتم تقييمه كما لو أن الإدارة قد أثبتت نفسها، أجل، لقد جرب نفسه في خدمة أنظمة الناتو والولايات المتحدة الأمريكية، بالاعتماد عليهما، آخر مرة اجتمع فيها مع رئيس الولايات المتحدة، بايدن، وهكذا اكتمل هذا العام، ربما يكون هذا هو أعظم إنجاز له، في الواقع، الولايات المتحدة هي التي حققت نتائج نسبية من الناحية العسكرية والسياسية، القوة التي يمكن القول أنها حققت بعض المكاسب بعد احتكار تجار الأسلحة هي الولايات المتحدة الأمريكية، كما قال الرئيس الفرنسي ماكرون ذات مرة: "أن حلف الناتو مات سريرياً".

روسيا وأوروبا وجهاً لوجه

في الواقع، في الفترة السابقة، كان هناك حل لحلف الناتو، أعادت الولايات المتحدة تجميع الناتو على أساس حرب أوكرانيا. أعاد حلف الناتو تطوير فعاليته الآن أصبح الأمر أكبر قليلاً، حيث انضمت السويد وفنلندا إلى الناتو. بالإضافة إلى ذلك، جعلت الولايات المتحدة أوروبا وروسيا يواجهون بعضهم وجهاً لوجه، حيث خلقت حالة من التناقض والصراع، في السابق، كانت هناك تناقضات وصراعات بين إدارة بايدن وإدارة بوتين، وتم شمل أوروبا أيضاً، هذه هي النتائج التي تم تحقيقها حتى الآن.

تحالف سعودي ضد إيران

بناءً على ذلك، وعلى التطورات في حلف الناتو وحرب أوكرانيا، أرادت الولايات المتحدة أن تشكل تحالفاً سعودياً ضد إيران في الشرق الأوسط، كما أراد تشكيل تحالف كبير ضد الصين في المحيط الهادئ، واتخذوا خطوات في هذا الاتجاه، أعطت إدارة بايدن أهمية لكلا المجالين، أجرى زيارات وعقد اجتماعات، اعتادوا أن يقولوا "الناتو الثلاثة للولايات المتحدة الأمريكية"، وقال: حلف الناتو في الشرق الأوسط ، وفي المحيط الهادئ، وأرادوا إنشاء تحالفات مثل الناتو في هذه المناطق ضد روسيا والصين وإيران، لقد قاموا بالعمل في هذا الاتجاه، وهذ هو الوضع السياسي الحالي.

ومن الناحية العسكرية، فإن الصراع حالياً متقطع، لا يمكنهم وقف إطلاق النار أيضاً، الناتو يقول إنه "سيستمر"، من ناحية أخرى، تؤيد روسيا الآن إنهاء الحرب، وليس لديها المزيد لتفعله، لكن الولايات المتحدة تريد الاستمرار في حماية هذا، كما أنها تريد ضم أوروبا إليها، هذه هي نتيجة الحرب الأوكرانية بنهاية عام 2022، لكن إلى متى ستستمر، إلى أي مدى ستمضي؟ هل سيستمر الوضع الذي ظهر في الناتو؟ والأهم من ذلك، هل ستكون الولايات المتحدة قادرة على مواصلة التناقض والصراع بين أوروبا وروسيا بهذه الطريقة؟ فهذا الوضع ، وهو موضع للنقاش سواء على مستوى الدول أو على مستوى المجتمعات، المجتمع الروسي أيضا لم يوافق على الحرب، في المستقبل القريب، سيكون المجتمع الأوروبي أكثر معارضة لهذا الوضع، خاصة مع أزمة الغاز والطاقة الناجمة عن الصراع بين روسيا وأوروبا، لذلك، لن تكون الدول قادرة بعد الآن على ممارسة هذه السياسة، ولا يمكن لأوروبا أن تحافظ على حالة الحرب التي طال أمدها مع روسيا، إذا حاولت الولايات المتحدة فرضها على أوروبا، فإنها ستفشل، لذلك فإن الوضع الذي ستستمر به هذه الدول ليس واضحاً، أجل، كانت هناك بعض النتائج اليومية، لكن ليس الأمر كما لو أنها ستتحول إلى شيء دائم".

يتبع..

(ف)