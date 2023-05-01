دور بارز للمرأة العاملة واتحاد الكادحين يؤكد صون حقوقها

يصادف، اليوم 1 أيار، يوم العمال العالمي الذي يعتبر يوم التضامن والوحدة والنضال.

ويمثل يوم العمال العالمي في جوهره التضامن العمالي في الكفاح المشترك ضد الاستغلال الرأسمالي، ومن أجل العيش الكريم وتحسين الوضع المعيشي وظروف العمل والدفاع عن مكتسباتهم الاجتماعية، كما تعد المرأة عصب الاقتصاد وشريكة أساسية في دفع عجلة التنمية والاقتصاد.

دعوة لتطوير الاقتصاد الخاص والمجتمعي

العاملة في مشروع "دمسال" للزراعة بناحية تربه سبيه في مقاطعة قامشلو، لمعة عويد التي تعمل ضمن المشروع مع 40 امرأة أخرى من قرى وبلدات ونواحي المقاطعة، أشادت بدور المزارعات والكادحات ضمن القطاع الزراعي في خدمة وتنمية المجتمع ككل، مباركة عيد العمال على كل العاملات في شمال وشرق سوريا والعالم.

رأت لمعة في عملها خطوة للقضاء على البطالة ضمن المنطقة، قائلةً: "من خلال عملنا أثبتنا أنفسنا وقضينا على البطالة عبر الاعتماد على الذات. أتمنى أن يحصل جميع العاملين والعاملات على حقوقهم"، داعية جميع النساء للمشاركة في تطوير اقتصادهن من خلال الاعتماد على أنفسهن.

قوة أساسية

من جهتها، باركت الرئيسة المشتركة لاتحاد الكادحين في الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم الجزيرة، شهناز محمي، كافة العاملات والعاملين في شمال وشرق سوريا بمناسبة 1 أيار (يوم العمال العالمي)، كما هنأت الكادحات والكادحين في مختلف بلدان العالم، بهذه المناسبة.

شهناز محمي، أكدت أن العاملات والكادحات يعتبرن القوة الأساسية في نظام المجتمع المدني الديمقراطي، وذلك حسب المفاهيم الديمقراطية، والإيكولوجية، وحرية المرأة.

وينظم اتحاد الكادحين، نفسه وفق أسس ومفاهيم ومبادئ الديمقراطية والقيّم العليا للعمل، على ما ذكرته الرئيسة المشتركة للاتحاد والتي نوهت إلى أنه (أي الاتحاد) "لا يميز بين الانتماءات الطائفية، ويتخذ من مبدأ المساواة بين الجنسين أساساً له، ويتم تطبيقها في الحياة العملية".

وفيما يتعلق بالشق القانوني من حماية حقوق النساء ضمن اتحاد الكادحين، بيّنت أن الاتحاد يعمل على حماية حقوق المرأة وتنظيمها وحمايتها في كافة ميادين الحياة، ويحرص على عدم تعرضها للاستغلال، وفقاً للعقد الاجتماعي.

وأشارت إلى أنه وفي حال تعرض النساء للاستغلال وسلب حقوقهن، فإن الاتحاد يتخذ تدابير لحماية حقوقها من خلال تقديم الجهة المدعيّة شكوى رسمية، بدوره يتواصل الاتحاد مع الجهات المعنية للمطالبة بالحقوق سواء عن طريق لجنة الصلح أو عن طريق مجلس العدالة الاجتماعية.

لجنة المرأة

ويوجد ضمن الاتحاد، لجنة المرأة، وهي مكلفة ومسؤولة عن اقتراح وتنفذ البرامج والمشاريع والأنشطة الخاصة بالمرأة، مثل عقد المحاضرات والاجتماعات والكونفرانسات والندوات الحوارية والتوعوية لتعزيز دور المرأة في المجتمع.

يبلغ عدد النساء اللواتي يعملن ضمن مؤسسات الإدارة الذاتية الديمقراطية في إقليم الجزيرة، والمصانع والمعامل والأفران في الإقليم 21 ألف امرأة، حسب شهناز محمي.

دعت الرئيسة المشتركة لاتحاد الكادحين في الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم الجزيرة، كافة النساء الكادحات الالتفاف حول الاتحاد والتوجه إليه في حال تعرضهن لأي مضايقات خلال العمل، مجددة تقديرها لعطاءات ونضالات الكادحات والكادحين في روج آفا وشمال وشرق سوريا.

مؤكدة أنهم البناة والوجه المشرق للوطن، وأعربت عن التزام الاتحاد بهذه الذكرى، بوصفها عنوان نضال الفئات والطبقات والشعوب الكادحة لتحقيق الحرية والعدالة والديمقراطية والسلام.

(ي م)

ANHA