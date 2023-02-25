دور بارز للكومينات في حيي الشيخ مقصود والأشرفية عقب الزلزالين

تسبّب الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا ومناطق عدة في سوريا، 6 شباط، والزلزال الأخير 20 شباط، بأضرار وخسائر مادية وبشرية كبيرة، وكان لمدينة حلب النصيب الأكبر من الضحايا والخسائر وخاصة حيّي الشيخ مقصود والأشرفية.

وقد أدت الكومينات دوراً كبيراً في تخفيف تداعيات الزلزال في حيّي الشيخ مقصود والأشرفية، وذلك بتأمين المسكن للأهالي القاطنين في الأبنية العالية في القسم الشرقي لحي الشيخ مقصود، في القسم الغربي منه، حيث المنازل غير الطابقية.

في هذا الصدد، تحدث لوكالتنا الرئيس المشترك لمجلس الشهيد، روبار قامشلو القائم على القسم الغربي من حي الشيخ مقصود، بدران حمو، عن الأعمال المنجزة منذ بدء الزلزال، وقال "كنا على رأس عملنا منذ بدء الزلزال الأول وحتى الآن".

وتابع: "عملنا على الحفاظ على حياة الأهالي القاطنين في الأبنية العالية والواقعة أغلبيتها في القسم الشرقي من حي الشيخ مقصود والأشرفية، بنقلهم إلى المنازل العربية في القسم الغربي من الحي".

أشار حمو أنهم إلى جانب فتح المنازل الفارغة، تعاونوا مع المجلس العام ووحدات حماية الشعب في نصب الخيم وتأمين مراكز إيواء في المدارس والجوامع وصالات الأفراح.

بيّن أنهم وزعوا المواد الغذائية والإغاثية المقدمة من الهلال الأحمر الكردي، وقال: "تعرقل حكومة دمشق وصول المساعدات إلينا".

وأكدت حورية بلال، مواطنة لجأت إلى الخيم المنصوبة في مزار شهداء مقاومة حيّي الشيخ مقصود والأشرفية، أن الكومينات قامت بدورها على أكمل وجه وقالت: "لقد أمنّت لنا ملاجئ بعد تضرر منازلنا، وقدمت لنا المساعدات".

وتقسم المجالس في حيّي الشيخ مقصود والأشرفية إلى ثلاث خطوط، خط الشهيد كلهات التابع للقسم الشرقي من حي الشيخ مقصود والشهيد روبار قامشلو التابع للقسم الغربي من الحي، والشهيد جنكيز التابع لحي الأشرفية في حلب، ويضم كل مجلس منها عدة كومينات.

(ل م)

ANHA