دور الطلبة في ثورة المرأة، الحياة، الحرية.. موضوع ورشة عمل طلابية

نظم اليوم طلاب الماجستير في كليات العلوم الاجتماعية في جامعات شمال وشرق سوريا ورشة عمل عبر الانترنت تحت عنوان ""دور الطلبة في انتفاضات، المرأة، الحياة، الحرية" .

وشارك في ورشة العمل طلاب جامعات شمال وشرق سوريا من قاعات الدراسة عبر الانترنت بالإضافة إلى طلاب جامعة بريمن وعدد من النشطاء.

وتضمنت ورشة العمل عرض مقاطع مصورة لمشاركة الطلبة في تظاهرات إيران وروجهلات (شرق) كردستان. تلتها كلمة الطالب عمار كولو حول دور الطلبة في الثورة وانتفاضات إيران وروجهلات كردستان.

عمار كولو نوه إلى أن على المرء إدراك تاريخ حراك الطلبة حتى يتمكن من تشكيل صورة واضحة للانتفاضات. لأن جامعة طهران تأسست على يد الفرنسيين، لذلك لا يمكن فصل الحراك الطلابي في إيران عن الحراك العالمي، وأضاف: "في الحرب العالمية الثانية عام 1942، تمكنت الحركات اليسارية من تنظيم صفوفها بمساندة الطلاب، ويناضلون ضد النظام. بعد انقلاب عام 1953، عمل الطلاب بشكل سري في الأقبية، ونظموا أنفسهم وخطوا خطوات ثورية".

كما تطرق إلى دور الطالبات في انتفاضة روجهلات وإيران، ونوه إلى أن الطالبات يقدن طليعة الانتفاضات، وساهمن في إبراز شعار "المرأة، الحرية، الحياة".

ونظراً للظروف الأمنية والمشاكل التقنية، لم يتمكن طلبة إيران وروجهلات كردستان من المشاركة في ورشة العمل، بينما تمكنوا من إرسال رسائل مصورة بعد تغطية وجوههم.

وشرح الطلبة المشاركون خلال الرسائل المصورة أوضاع الشعب، والضغوط التي يتعرض لها المحتجون، كما عاهدوا على تصعيد النضال في مواجهة جميع جرائم النظام الإيراني.

ANHA