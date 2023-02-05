دور النساء في النضال ضد المؤامرة محور ندوة نسائية في قامشلو

وعقدت الندوة تحت شعار Jin, jiyan, azadî”، (المرأة الحياة. الحرية) في قاعة مكتب حزب الاتحاد الديمقراطي في مدينة قامشلو بمشاركة العشرات من النساء ممثلات عن مجلس المرأة في مجلس عوائل الشهداء ومؤتمر ستار وحزب الاتحاد الديمقراطي ومؤسسات المجتمع المدني.

بدأت الندوة بالوقوف دقيقة صمت تلاها كلمة عضوة مجلس المرأة في مجلس عوائل الشهداء في قامشلو جواهر عثمان تحدثت فيها باللغة العربية حول المؤامرة الدولية ضد القائد عبدالله أوجلان، الذي يتعرض منذ 24 عاماً لعزلة مشددة، ويُمنع من اللقاء مع محاميه وذويه منذ أكثر من 22 شهراً.

وعدّت جواهر عثمان العزلة جريمة ضد الإنسانية، وأكدت على ضرورة تصعيد النضال ضد العزلة.

ومن ثم فتح باب النقاش بين المشاركات، اللواتي أكدن أن العزلة ضد القائد عبدالله أوجلان تستهدف مشروع الأمة الديمقراطية.

المحور الثاني للندوة تمحور حول دور المرأة في النضال ضد المؤامرة الدولية والنضال من أجل الحرية الجسدية للقائد عبدالله أوجلان.

عضوة منسقية مؤتمر ستار رمزية محمد تحدثت في المحور الثاني وتطرقت إلى الأهمية التي أولاها القائد عبدالله أوجلان للنساء في المجتمع. رمزية محمد نوهت إلى أنه بإمكان النساء بناء أنفسهن وتصعيد النضال من أجل الحرية في حال تمكنت من التعرف على مكامن القوة لديها. كما أكدت أن النساء قادرات على أداء دور أكبر في النضال ضد المؤامرة من خلال تصعيد النضال من أجل الحرية الجسدية للقائد عبدالله أوجلان.

وخلال المناقشات على هذا المحور أكدت المشاركات أن ضرورة تصعيد النضال من أجل الحرية الجسدية للقائد عبدالله أوجلان، وإن بإمكانهن أداء دور رئيسي في هذا النال.

(ك)

ANHA