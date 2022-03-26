دون مشاركة قطاع غزة: بدء المرحلة الثانية من الانتخابات المحلية الفلسطينية في الضفة الغربية

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها اليوم، في الهيئات المحلية التي يجري فيها المرحلة الثانية من الانتخابات المحلية 2021، والبالغ عددها 50 هيئة في الضفة الغربية، وبحسب لجنة الانتخابات المركزية، فإن نسبة الاقتراع للانتخابات المحلية المرحلة الثانية، وصلت حتى الساعة العاشرة صباحاً إلى 10%، وعدد المقترعين وصل إلى 72,380 من مجمل أصحاب حق الاقتراع البالغ عددهم 715,413 ناخباً وناخبة.

وقال رئيس لجنة الانتخابات، حنا ناصر، في مؤتمر صحفي اليوم، إنه كان هناك 102 هيئة طلب إجراء انتخابات فيها، لكن 29 قائمة لم ترشح أحداً، و23 قائمة تمت بالتزكية، بالتالي يتم اليوم إجراء الانتخابات في 50 هيئة محلية. مضيفاً "إن في الــ50 هيئة، 234 قائمة (69٪ مستقلة و31٪ حزبية)، وذلك على عكس الهيئات التي تم الأمر فيها بالتزكية، حيث إن 17٪ فقط مستقلة والباقي حزبية".

وأشار ناصر إلى أنه يوجد عدد كبير من المراقبين من داخل فلسطين وخارجها، آملاً أن تجري الانتخابات بسلاسة رغم وجود منافسة شديدة، لافتاً إلى حدوث بعض التجاوزات في الدعاية الانتخابية وتم بذل كل الجهود لضبط الأمر.

فيما لم تنعقد الانتخابات المحلية في غزة، إثر حالة الانقسام الداخلي بين حركة حماس والسلطة الفلسطينية، وقال ناصر: "لسوء الحظ لم يتم إجراء الانتخابات المحلية في غزة، وسيتم العمل على إجرائها في المستقبل".

ومن المقرر أن تعقد لجنة الانتخابات ظهر اليوم التالي للاقتراع (الأحد 27/3/2022) مؤتمراً صحفياً تعلن فيه نتائج الانتخابات المحلية 2021 “المرحلة الثانية”، وتكون هذه النتائج قابلة للطعن لدى محكمة الانتخابات خلال أسبوع.

وكانت قد جرت المرحلة الأولى من الانتخابات المحلية نهاية عام 2021 الماضي، واستكملت المرحلة الثانية العام الجاري.

(ع م)