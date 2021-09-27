دولة الاحتلال تتسبب بأزمة في تأمين مياه الشرب في الطبقة

النقص الحاد في منسوب مياه بحيرة سد الفرات، تسبب بخروج جميع محطات ضخ مياه الشرب في مدينة الطبقة (عددها 3) عن الخدمة، ما أدى إلى انقطاع مياه الشرب بشكل نهائي لعدة أيام، ريثما تداركت وحدة مياه الطبقة هذه الكارثة باستبدال المضخات العمودية بأخرى أفقية، وما رافقها من ضعف في ضخ المياه ضمن الأنابيب، مع تواتر في ساعات الضخ بسبب انقطاع التيار الكهربائي المغذي للمضخات، والتي كان سببها أيضاً نقص منسوب البحيرة.

وكثّفت وحدة المياه من جهودها لزيادة ساعات عمل المضخات لضمان وصولها إلى جميع أحياء المدينة وبعض الأرياف المحيطة، وساعدها في ذلك انخفاض جغرافية المدينة عن سطح البحيرة.

إلّا أن هذه المشكلة لا تزال مستمرة في حي عايد المتاخم لمدينة الطبقة من الجهة الغربية. فلا تزال مياه الشرب منقطعة عن بعض أجزاء الحي حتى اللحظة، حيث يشتكي الأهالي من استمرار هذا الوضع منذ أشهر.

المواطنة خولة المحمد قالت: "لم تصل إلينا المياه منذ 8 أشهر، ويعود ذلك إلى انخفاض منسوب مياه نهر الفرات التي تقوم تركيا بحبسه، حيث أدى ذلك إلى انقطاعها عنا".

ومن جانبها أوضحت المواطنة خديجة العلي أن انخفاض المنسوب "سببت معاناة كبيرة، ليس فقط لمنطقة عايد، بل لجميع الأهالي الموجودين على الأراضي السورية"، وطالبت "منظمات المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان بالضغط على الدولة التركية لضخ مياه نهر الفرات".

وحدة مياه الطبقة، وعلى لسان رئيسها المشترك حمود الشيخ، عزت هذه المشكلة إلى جغرافية عايد المرتفعة التي لا تساعد المضخات الأفقية من دفع المياه بضغط يضمن وصول المياه لكامل الحي. ناهيك عن أن حي عايد من الأحياء الغنية بالأشجار بمختلف أنواعها، حيث يعتمد السكان على ريّها بمياه الشرب، ما زاد من مشكلة ضعف ضغط المياه ومنع وصوله، خاصة إلى الأطراف الجنوبية البعيدة عن محطة الضخ.

وأوضح الشيخ أنه لا سبيل لوصول المياه إلى كافة الأحياء، ما لم تعدْ البحيرة إلى منسوبها الطبيعي وعودة عمل المضخات العمودية.

(س ك/مـ)

ANHA