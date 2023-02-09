دولة الاحتلال التركي وحكومة دمشق تعيقان وصول مساعدات الإدارة الذاتية للمناطق المنكوبة

قالت الرئيسة المشترك للمجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية بيريفان خالد لوكالتنا "لم نلق الرد بعد وجميع الأطراف ترفض وتعيق دخول المساعدات".

وتابعت "مساعداتنا جاهزة من محروقات ومواد إغاثية، ونحن على أهبة الاستعداد لإدخالها لتلك المناطق، لكن لم نتلق الرد من قبل دولة الاحتلال التركي التي تحتل تلك المناطق المنكوبة، ولا من قبل حكومة دمشق لقبول دخول تلك المساعدات"، مضيفة " نحن ملتزمون بقراراتنا حيال ارسال المساعدات، لكن هناك إعاقة ومنع من تلك الأطراف لدخول المساعدات".

وأضافت "مساعداتنا موجودة في المعابر لكن إلى الآن هناك منع لدخول تلك المساعدات التي خصصت للمنكوبين في المناطق التي تحتلها تركيا، وكذلك في مناطق حكومة دمشق".

إجراءات الإدارة الذاتية حيال المناطق المنكوبة الخاضعة للاحتلال التركي

وأعدت الإدارة الذاتية منذ يوم الثلاثاء الفائت، شحنة مساعدات إنسانية وإغاثية ومحروقات لإرسالها إلى المناطق المنكوبة المحتلة من قبل دولة الاحتلال التركي، الا أنها لا تزال متوقفة في معبر أم جلود، الواقع بين مدينتي "منبج، وجرابلس".

الإجراءات المتخذة من قبل الإدارة الذاتية حيال مناطق سيطرة حكومة دمشق

وارسلت الإدارة الذاتية كمية من المحروقات والمشتقات النفطية، إلى ما تبقى من المناطق السورية المنكوبة الخاضعة لسيطرة حكومة دمشق، بكمية تقدر 100 صهريج من المحروقات، الا أنها أيضا لا تزال متوقفة وتنتظر الدخول.

الإدارة الذاتية تسهل مرور المساعدات للمناطق المنكوبة

ولتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية الخاصة بهيئة الأمم المتحدة، دعت الإدارة الذاتية الأمم المتحدة لفتح معبر تل كوجر/ اليعربية، واستخدام مناطق شمال وشرق سوريا لإيصال المساعدات للمناطق السورية المنكوبة، بعد أن بينت هيئة الأمم المتحدة أن طرق إيصال المساعدات عبر تركيا تضررت وغير ممكن العبور من خلالها والوصول لتك المناطق المنكوبة.

وحول رد الأمم المتحدة على استعداد الإدارة الذاتية تسهيل مرور المساعدات عبر مناطقها، قالت الرئيسة المشتركة للمجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية، بيريفان خالد "لم نتلق الرد للآن من قبل الأمم المتحدة، ونحن مستعدون لتقديم كل التسهيلات لمرور تلك المساعدات لباقي المناطق المنكوبة".

(م)

ANHA