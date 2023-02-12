دولة الاحتلال التركي تواصل هجماتها الاحتلالية في مناطق الدفاع المشروع

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي (HPG) بياناً إلى الرأي العام وجاء فيه:

"قواتنا الكريلا في وضع دفاعي ووقفت عملياتها العسكرية تلبية لدعوة حركتنا، على الرغم من ذلك تستمر هجمات جيش الاحتلال التركي على مناطق الدفاع المشروع.

المعلومات المفصلة حول هجمات جيش الاحتلال التركي ما يلي:

في منطقة زاب:

قصفت مروحيات هليكوبتر حربية يوم 11 شباط في تمام الساعة 21:00 خنادقنا للمقاومة الواقعة في محيط ساحة جمجو بناحية شيلادزه في قضاء آمدية، وتصدت قواتنا لهذه الهجمات بواسطة الأسلحة الثقيلة، بهدف الدفاع عن نفسها، وأجبرت المروحية على مغادرة المنطقة نتيجة تدخل قواتنا.

هجمات جيش الاحتلال التركي:

وفي 11 شباط تعرضت خنادق المقاومة لقواتنا الكريلا في محيط ساحة جمجو بناحية شيلادزه في قضاء آمدية 27 مرة لقصف المدافع والأسلحة الثقيلة من قبل الاحتلال التركي".