دولة الاحتلال التركي تسببت بالأذى لها.. زراعة أكثر من250 شجرة في قرية حليق

تتميز قرية حليق الواقعة في منطقة آليا، شمال ناحية كركي لكي 9 كم، بجمال طبيعتها، لوقوعها في منطقة منخفضة بين هضاب ومرور نهر في طرف القرية، ما جعلها مقصداً للتنزه.

وتعرف أيضاً، بأنها مكان إقامة احتفالات عيد نوروز في كل عام، حيث يقصدها أهالي نواحي كركي لكي وتل كوجر وجل آغا.

وضمن أعمال بلدية الشعب في كركي لكي، قامت في وقت سابق بتسوية طريق ترابي يصل لمكان تنزه الأهالي وإقامة الاحتفالات، إضافة لبناء جسر في المنطقة.

زراعة أكثر من 250 شجرة في قرية حليق

وكانت قرية حليق وعموم منطقة آليا تعرف بأشجارها في السنوات السابقة إلا أن تقليل دولة الاحتلال التركي لنسبة المياه الداخلة إلى روج آفا وتحويل مجرى العديد من الأنهار إلى سدودها التي بنتها ضمن أراضي باكور كردستان تسببت في الأذى للأشجار وتيبسها.

وفي عمل يهدف لزيادة الغطاء النباتي، تشارك أهالي القرية مع بلدية الشعب التي قدمت الأشجار بزراعة أكثر من 250 شجرة حتى الآن في مكان التنزه الواقع في الطرف الجنوبي للقرية.

هذا وتنوعت أصناف الأشجار التي زرعت كـ "التوت والصنوبر والصفصاف".

الإدارية في لجنة الحدائق والتشجير التابعة لبلدية الشعب في ناحي كركي لكي "ماشاء الله محو" نوهت إلى" أن زراعة الأشجار لا تزال مستمرة في قرية حليق بهدف زيادة جمال القرية التي أصبحت مقصداً لتنزه الأهالي".

"ماشاء الله" دعت الأهالي للحفاظ على نظافة المكان وحماية الأشجار "لقضاء أوقات ممتعة بين أحضان الطبيعة".

وتجدر الإشارة أن هيئة الإدارة المحلية والبيئة وبالتنسيق مع هيئة الزراعة في إقليم الجزيرة انتهت من تشكيل غابة اصطناعية في محمية مزكفت بريف تربه سبيه خلال شهر نيسان المنصرم، تحوي 3430 شجرة حراجية وعلى مساحة 4 هتكارات.

(سـ)

ANHA