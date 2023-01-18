دولة الاحتلال التركي تفرض ترديد نشيدها على طلبة كري سبي المحتلة

أفاد مصدر محلي من مقاطعة كري سبي المحتلة بفرض الاحتلال التركي ترديد نشيدها شفهياً وكتابياً على طلاب مدارس كري سبي المحتلة.

وبحسب المصدر الذي أكد لوكالتنا أن طلاب المقاطعة المحتلة التي يشرف عليها ما يعرف "بمجلس تل أبيض المحلي" التابع للاحتلال، بدأوا بترديد النشيد التركي في مدارسهم مع بداية كل أسبوع دراسي، الأمر الذي أثار غضب أولياء أمور الطلاب، ولجوء بعضهم لإرسال أبنائهم إلى معاهد خاصة كردّ فعل على ذلك.

هذا ومنذ احتلال دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها لمقاطعة كري سبي وأجزاء واسعة من أريافها، عقب العدوان الذي شنوه عليها في 9 تشرين الأول 2019، وتهجير الآلاف من سكانها، فرضت لغتها في المناهج الدراسية التي تُعَدُّ وتُطبع داخل الأراضي التركية ليتم توزيعها على المدراس التي تشرف عليها ما يعرف بالمجالس المحلية التابعة لها، وذلك في إطار سياسة التتريك والأدلجة الممنهجة في الأراضي السورية المحتلة.

ولفت المصدر إلى أن طلاب المقاطعة المحتلة يُجبرون على ترديد وحفظ النشيد التركي شفهياً وكتابياً ضمن المنهاج التعليمي، إلى جانب تضمينه تاريخ الدولة التركية وصوراً لمؤسس الدولة التركية مصطفى كمال أتاتورك وتمجيده.

وفي ظل نشر الفكر المتطرف والقوموي، تفرض الدولة التركية المحتلة منهاجاً دراسياً على طلاب المدارس في المناطق المحتلة، وتدير مع عدد من المنظمات ذات الطابع المتطرف (باكستانية ـ شيشانية ـ خليجية) عدداً من المعاهد والجمعيات التي تنشره لتفريخ الإرهاب من جديد.

نشرت وكالتنا في وقت سابق صوراً لـ (أتاتورك) على جدران المرافق العامة في المقاطعة المحتلة.

(د)

ANHA