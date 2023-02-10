دولة الاحتلال التركي لا تسمح بمرور مساعدات الإدارة الذاتية للمنكوبين في المناطق المحتلة

منذ يوم أمس الخميس، يصطف ٣٠ صهريجاً من المحروقات التي أعدتها الإدارة الذاتية من أجل مساعدة المنكوبين في المناطق المحتلة في شمال وغرب سوريا عند معبر أم جلود الفاصل بين منبج ومنطقة جرابلس المحتلة في وقت تواصل فيه دولة الاحتلال التركي منع إيصال المساعدات للمنكوبين.

وقال الرئيس المشترك لدائرة الإعلام في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، وعضو خلية الأزمة، جوان ملا إبراهيم لوكالتنا " مازلنا ننتظر في معبر أم جلود، حتى الآن لم تأت أية جهة لاستلام المساعدات".

وحتى لحظات إعداد هذا الخبر لم تسمح دولة الاحتلال التركي بوصول المساعدات المقدمة من قبل الإدارة الذاتية إلى المناطق المنكوبة.

(م)

ANHA