دول تجلي رعاياها من السودان في ظل استمرار التصعيد العسكري

قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن "إن الولايات المتحدة علّقت بصفة مؤقتة العمليات في سفارتها بالخرطوم، وأجلت جميع الموظفين الأميركيين وعائلاتهم بأمان في ظل استمرار العنف في السودان".

وفي السياق، أفاد مسؤولون أميركيون بإجلاء جميع موظفي الحكومة الأميركية من سفارة واشنطن في الخرطوم، ومن بينهم عدد صغير من الدبلوماسيين من دول أخرى، في عملية شهدت إجلاء أقل من 100 شخص وسط استمرار القتال في السودان.

من جانبها، بدأت فرنسا "عملية إجلاء سريع" لمواطنيها ولطاقمها الدبلوماسي من السودان، حيث دخلت المعارك العنيفة أسبوعها الثاني، على ما أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، الأحد.

وقال مصدر دبلوماسي إن كلاً من قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع "قدمت ضمانات أمنية" تسمح بإجراء هذه العملية.

ويأتي ذلك في ظل استمرار التصعيد العسكري بين قوات من الجيش السوداني والدعم السريع، الأمر الذي خلّف مئات القتلى وآلاف الجرحى.

من جهتها، ذكرت وزارة الخارجية العراقية، إنه "تم إجلاء 14 عراقياً من الخرطوم إلى موقع آمن في منطقة بورتسودان، بناء على طلبهم”.

وكانت السفارة العراقية في الخرطوم قد أًصدرت تنويهاً بشأن إجلاء المواطنين العراقيين العالقين في السودان، وقالت في بيان مقتضب أنه "نظراً للزخم الحاصل على السفارة الإماراتية من الجاليات الأخرى سيكون الإجلاء على الوجبة الثانية وليس وجبة اليوم الأحد ولحين تبليغ السفارة من الجانب الإماراتي على الوجبة الثانية".

يشار إلى أن سفارة العراق في الخرطوم أعلنت في وقت سابق العمل بالتنسيق مع الجانب الإماراتي حول إجلاء الجالية العراقية إلى بورتسودان براً.

من جانبها، دعت وزارة الخارجية المصرية، كافة المواطنين المصريين الموجودين خارج مدينة الخرطوم للتوجه إلى أقرب نقطة لهم تمهيداً لإجلائهم من السودان.

وفي وقت سابق قال وزير خارجية الكويت، الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح، في بيان صدر السبت، إن وزارة الخارجية قامت بتنفيذ عملية طارئة لإجلاء المواطنين الكويتيين العالقين في السودان.

(د ع)