دول تعلن الانتهاء من الفيروس التاجي.. وأخرى ينتشر فيها مرة أخرى

ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 4,526,934 إصابة، فيما بلغ عدد المتعافين 1,705,678 ، وتوفي 303,407 مصاب.

وأظهر إحصاء أعدته "رويترز" أن الوفيات العالمية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد تجاوزت 300 ألف يوم الخميس، بينما اقتربت حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس من 4.5 مليون.

وفيما يلي أبرز التطورات المتعلقة بفيروس كورونا عربياً ودولياً:

سجلت ألمانيا 913 إصابة جديدة بفيروس كورونا و101 وفاة، فيما أعلنت فرنسا عن تسجيل 622 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 141 ألفاً و 356 مصاباً.

وقالت جامعة جونز هوبكنز إن قرابة 1800 وفاة سُجلت في الولايات المتحدة خلال 24 ساعة، وسجلت روسيا 9 آلاف و974 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وأعلنت المكسيك تسجيل أكثر من 2400 حالة في 24 ساعة، بالإضافة إلى 257 وفاة، وبلغ عدد وفيات كورونا في البرازيل 14 ألفاً، وعدد الإصابات المؤكدة تجاوز 202 ألف حالة.

وإيطاليا تسجل 262 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 31 ألفاً و 368 وفاة.

وأعلنت الهند عن تسجيل 3722 إصابة، و 134 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصبح إجمالي الوفيات 78003 والوفيات 2549.

وسجلت المغرب 95 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 6607 إصابة.

وارتفع عدد الإصابات بالفيروس في مصر إلى 10829، والوفيات إلى 571، وسجلت الأردن 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 587 حالة.

وأعلنت الجزائر عن تسجيل 189 إصابة جديدة بفيروس كورونا و7 وفيات، وسجلت قطر1733 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

فيما أعلنت الكويت عن شفاء 188 من المصابين بفيروس كورونا، ليصبح إجمالي المتعافين في البلاد 3451 حالة.

وسجلت السودان 157 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و10 وفيات ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1818 والوفيات إلى 90، فيما بلغت حالات التعافي 198 حالة.

هذا وأعلنت حكومة سلوفينيا، مساء الخميس، انتهاء وباء فيروس كورونا رسمياً في البلاد، لتصبح أول دولة أوروبية تفعل ذلك.

في حين قالت مدينة ووهان الصينية الجمعة، إنها أجرت اختبارات لأكثر من ثلاثة ملايين من مواطنيها البالغ عددهم 11 مليونا للكشف عن فيروس كورونا المستجد، مع سعيها إلى فحص جميع السكان، بعد أن أثارت سلسلة من الحالات الجديدة مخاوف من موجة ثانية من العدوى.

(ش ع)