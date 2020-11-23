دول أوروبية تهدد معرقلي المفاوضات بين الليبيين

وقالت الدول الأوروبية الأربع في بيان مشترك نشرته الرئاسة الفرنسية، "نحن مستعدّون لاتخاذ تدابير ضد الجهات التي تعرقل منتدى الحوار السياسي الليبي والمسارات الأخرى لعملية برلين، وكذلك ضد الجهات التي تواصل نهب الأموال الحكومية وارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في البلاد".

وعرقلت شخصيات وكيانات مدعومة من تركيا، التوصل إلى اتفاقيات خلال اجتماعات تونس.

وتستمر تركيا بإرسال الأسلحة والمرتزقة إلى ليبيا، وأكد الجيش الألماني اليوم الاثنين أن تركيا منعت قوات ألمانية تعمل ضمن مهمة عسكرية للاتحاد الأوروبي من تفتيش سفينة شحن تركية يُعتقد أنها تنقل أسلحة إلى ليبيا.

(ي ح)