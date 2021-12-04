دستار.. مجلة للأدب واللهجات الكردية

بُذلت جهود وأعمال كثيرة على صعيد إصدار المجلات في كردستان، ولكن هذه المجلات أوقفت إصداراتها بسبب ضغط السلطات الحاكمة وشح الإمكانات.

وبدأ المعهد الكردي في آمد بإصدار العدد الأول من مجلة دستار تحت شعار "الطاحونة الكردية تدور وتطحن منذ آلاف السنوات وستدور وتطحن إلى الأبد" والعدد الثاني تحت شعار "الأدبُ نورٌ" .

وتشمل مواضيع مقالات المجلة؛ الأبحاث الأدبية، والتاريخ الأدبي بشكل عام، والتاريخ الأدبي الكردي، والأبحاث المختلفة حول الأماكن التاريخية أو الملاحم، والقصة، والقصص القصيرة والشعر.

وأوضحت عضوة المجموعة الاستشارية لقسم روج آفا وعضوة ديوان الأدب، لمى علي، أنه تم التشاور بشأن بدء إصدار مجلة دستار في روج آفا، أواخر عام 2020؛ بهدف تعزيز العلاقات الأدبية بين روج آفا وباكور كردستان.

وتصدُر مجلة دستار كل ثلاثة أشهر. وتنشر في أجزاء كردستان الأربعة وخارجها أيضاً. وتتضمن اللهجة الكرمانجكية والكرمانجية والسورانية ويمكن أن تضاف إليها مستقبلاً اللهجة الهورامية أيضاً.

وذكرت لمى علي أن لهم علاقات مع الكتّاب على مستوى كردستان بأكملها، وقالت: "كل الكتّاب الذين ينشرون كتاباتهم في المجلة من الكرد. يرسل هؤلاء الكتاب كتاباتهم لنا ونحن في هيئة النشر نقوم بإعدادها، ويجب ألّا تكون الكتابات المرسلة لنا منشورة في أي أماكن أخرى".

كما شغل عدد من الكتّاب من روج آفا وأعضاء ديوان الأدب في شمال وشرق سوريا أماكنهم في هيئات ولجان مجلة دستار. ناريمان عفدكي عضوة في التنسيقات العامة، ولمى علي في هيئة النشر والتحرير الكرمانجي وبوطان هوشه في هيئة التحرير الكرمانجي، وشاهين أوسو في هيئة التدقيق الكرمانجي، وأحمد حسيني وملفان رسول في الهيئة التشاورية.

وأكدت لمى علي أنه "بسبب تزايد الزيارات بين أجزاء كردستان الأربعة خلال الأعوام الأخيرة؛ أصبحنا نعلم كل شيء عن بعضنا وبالفعل فإن التنوع بين الثقافات يجمّل الأدب".

(ر)

ANHA