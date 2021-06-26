دريعي: تحالف AKP وMHP يبني نفسه على أساس تصفية القضية الكردية

صرح الرئيس المشترك لاتحاد مثقفي إقليم الجزيرة، كرديار دريعي، أن حزب الشعوب الديمقراطي (HDP) عمل دائماً من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، لكن عقلية الإخوان المسلمين التابعة لحزب العدالة والتنمية لا تهمها قتل الناس وخراب البلاد.

تتزايد هجمات وانتهاكات الدولة التركية المحتلة ضد الشعب الكردي. فبالإضافة إلى الهجمات العسكرية على باشور كردستان ومحاولات احتلالها، تريد إسكات صوت الشعب الكردي في باكور "شمال كردستان" أيضاً.

وفي حديث لـ ANHA، قال كرديار دريعي: إن وضع الكرد في أجزاء كردستان الأربعة استثنائي، مضيفاً: "اليوم هناك مخططات ومؤامرات للاحتلال التركي بحق روج آفا، واتباع لكافة أساليب الحرب، كقطع مياه نهر الفرات وسياسات التغيير الديمغرافي والتهجير كما يحصل في عفرين وسري كانيه وكري سبي، وهدفها نسف المشروع الديمقراطي".

وأكد دريعي أنه في باكور كردستان وتركيا هناك أزمة كبيرة تعيشها الحكومة التركية، وقال إن "الدولة التركية تعادي دائماً القضية الكردية، وهناك تحالف بين حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية لإنهائها وتصفيتها".

وقال كرديار دريعي "رأينا كيف كشف زعيم المافيا التركية سادات بكر أن الدولة التركية ارتكبت وسترتكب بعض المجازر، لأن نظامها جبان وعلى وشك الانهيار".

وقال دريعي: "إن الدولة التركية ومنذ نشأتها ترى وجودها في إبادة الكرد".

"هدف الهجمات ضد حزب الشعوب الديمقراطي هو النيل من الشعب الكردي"

في 7 يونيو، قدّم مكتب المدعي العام التركي لائحة اتهامات بهدف إغلاق حزب الشعوب الديمقراطي، وفي الحادي والعشرين من الشهر نفسه، قبلت المحكمة الدستورية لائحة الاتهام تلك، وتدعو لائحة الاتهام إلى فرض حظر سياسي على 452 سياسياً.

ونوّه دريعي أن "هدف أردوغان ليس فقط حزب الشعوب الديمقراطي، بل الشعب الكردي بشكل عام، ونرى كيف يهاجم باشور كردستان دون انقطاع، فهو يريد إنهاء القضية الكردية عبر الحرب".

وأردف دريعي بالقول: "لذا فإننا نرى أن جريمة اغتيال الشهيدة دنيز بويراز لم تكن صدفة، بل عملية مخطط لها، وجرت بأيدي حكومتي حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية، وكذلك بأيدي المافيا التركية، التي لها صلات بالدولة التركية في محاولة لخلق حرب أهلية في تركيا".

ونوّه دريعي أن حكومة أردوغان تهدف لخلق حرب أهلية في باكور كردستان، وقال "فأردوغان يرى أنه لكي ينجح في انتخابات عام 2023 ويحصل على أصوات مرتفعة تخوله للاستمرار في السلطة، هو خلق الحروب والصراعات وخاصة في باكور كردستان".

"يجب على الشعب في باكور كردستان الصمود والمقاومة"

ونوّه كرديار دريعي أنه إذا كثرت الضغوطات والظلم والانتهاكات فإن ذلك سينذر بنهاية الظالم، وقال: "اليوم، يخشى أردوغان أيضاً من هزيمته لأنه يرتكب فظائع ضد الشعب الكردي، والمطلوب اليوم من الشعب الكردي أن يواصل الصمود والمقاومة حتى هزيمة أردوغان".

وأضاف دريعي "شعبنا في باكور كردستان شعب شجاع جداً وعلى الرغم من أنه تعرض للكثير من المجازر والاعتقالات من قبل الدولة التركية التي حاولت بشتى الوسائل إسكات صوته، إلا أننا ما زلنا نرى شعبنا في باكور ينزل إلى الشوارع ويواصل المقاومة".

وفي ختام كلمته، دعا الرئيس المشترك لاتحاد المثقفين في إقليم الجزيرة كرديار دريعي أهالي باكور كردستان إلى التنبه لمخططات الدولة التركية المحتلة ، قائلاً "نناشد كافة القوى السياسية الكردية في أجزاء كردستان الأربعة التكاتف وإعلان المقاومة في وجه الاحتلال التركي".

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ANHA