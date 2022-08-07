دراسة لزراعة مليون شجرة واستمرار العمل الخدمي في الحسكة وقطع الخطوط المخالفة في ديرك

بالرغم من الحصار المتواصل على شمال وشرق سوريا والأزمات التي تمر بها المناطق وتصاعد هجمات جيش الاحتلال التركي، تتواصل الأعمال الخدمية وسط كل تلك الصعوبات.

في هذا السياق، تستمر بلدية الشعب في الرقة، عبر دوائرها المتخصصة، بإعادة تأهيل الحدائق العامة في مدينة الرقة وريفها بهدف الحفاظ على الغطاء النباتي، وستعمل البلدية على زراعة مليون شجرة في أطراف المدينة وخاصة المناطق الخالية، بعد الانتهاء من دراسة المشروع.

وعملت دائرة الحدائق بالتعاون مع إحدى المنظمات العاملة في مدينة الرقة، خلال شهر تموز المنصرم على إعادة تأهيل حديقة 7 نيسان وحديقة البجعة وسط مدينة الرقة، ويتم العمل في الوقت الحالي على استكمال إعادة تأهيل الحديقة البيضاء.

وتضم مدينة الرقة أكثر من 80 حديقة عامة وفرعية، تتوزع في أحياء مدينة الرقة، وبعد تحرير مدينة الرقة من مرتزقة داعش تم تأهيل 14حديقة عامة، ومن المقرر أن تستهدف بلدية الشعب في الرقة الحدائق العامة المتبقية مثل حديقة البستان والبانوراما، وحديقة المحطة.

رئيس دائرة البساتين والحدائق في بلدية الشعب في الرقة المهندس عبود الحسين قال لوكالتنا "لدينا عدة ورشات للاهتمام بالمنصفات، وحالياً يتم العمل على مشروع إعادة تأهيل الحدائق الفرعية في المدينة وزراعة الأشجار في القسم الشرقي والشمالي من المدينة بسبب الضرر الذي لحق بالغطاء النباتي أثناء الحرب."

أكد الحسين أنه تم تأهيل 14حديقة، وأضاف "ما يزال لدينا 3 حدائق في مدينة الرقة، بحاجة إلى إعادة تأهيل مثل حديقة البستان وحديقة البانوراما عند مدخل الرقة الجنوبي وحديقة المحطة، أما باقي الحدائق فجميعها مؤهلة بشكل كامل".

وأوضح الحسين "تواجهنا صعوبات عديدة في العمل، أهمها عمليات التخريب التي يقوم بها عدد من الشباب والأطفال من قطع للأشجار وتخريب شبكات المياه، وأوضح " يتم إصلاح الأعطال التي يتسبب بها الأهالي للحفاظ على الحدائق بشكل دوري".

ولفت الحسين "سنتوجه إلى الحدائق الفرعية، وزراعة الأشجار فيها، بالإضافة إلى زراعة المنطقة الخالية من الحدائق، وخاصة القسم الشرقي والشمالي من مدينة الرقة، وأضاف "تم طرح مشروع لزراعة مليون شجرة على عدة مراحل داخل المدينة، وسيتم العمل عليها بعد استكمال الدراسة".

وطالب الحسين في ختام حديثه أهالي الرقة بضرورة الحفاظ على الحدائق وتوعية الأطفال كي لا يعبثوا بالحدائق ويقطعوا الأشجار للحفاظ على الغطاء النباتي في مدينة الرقة.

الحسكة

في مدينة الحسكة بإقليم الجزيرة، أنهت بلدية الشعب 70 % من مشاريعها المدرجة ضمن مخطط فصل الصيف الحالي.

وكان من أولى المشاريع التي تم تنفيذها في مدينة الحسكة، تعبيد المحلق الواقع شرق مدينة الحسكة، بطول 10 كم، ويتضمن شارعين، "ذهاب وإياب"، بالإضافة إلى تعبيد العديد من شوارع الأحياء ضمن المدينة.

ووفق الرئيس المشترك للدائرة الفنية ببلدية الشعب في الحسكة، عز الدين سليمان، فإنهم أنجزوا 70 % من المشاريع المدرجة ضمن خطة فصل الصيف الحالي.

سليمان أشار إلى أنهم رصدوا كمية مجبول زفتي قدرت بنحو 7230 متراً مكعباً، تم استهلاك 4300 متر مكعب لتعبيد وتأهيل الطرق والشوارع ضمن المدينة.

وأضاف عز الدين سليمان "وبعد إعلان حالة الطوارئ من قبل الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا توقفت العديد من المشاريع كتأهيل الحدائق والمنصفات، وتم إيلاء الاهتمام أكثر بتعبيد الطرق الرئيسة والشوارع المتضررة".

وبيّن سليمان، أنه سينفذ في الأيام المقبلة مشروع تعبيد شوارع "مقاسم حي المفتي"، وتابع قائلاً: "لأن تلك الشوارع غير معبدة، فهي فقط مفروشة بالحجر المكسر، بالإضافة إلى مشاريع البقايا المتفرقة في حي تل طويل وفرش الحجر المكسر في شوارع الحي المتضررة".

بينما بيّن أنهم بصدد استكمال مشاريع تأهيل شبكات الصرف الصحي المتضررة ضمن المدينة.

دائرة الكهرباء في ديرك مستمرة بإزالة المخالفات والأهالي يثنون على العمل

رحب أهالي ديرك بتحسن وزيادة عدد ساعات الكهرباء في المدينة، بعد إزالة الخطوط المخالفة، ما أدى إلى تخفيف الحمل عن الشبكات والمحطة الرئيسة.

وباشرت دائرة الكهرباء في ديرك بالتنسيق مع مكتب الطاقة في إقليم الجزيرة، حملة إزالة الخطوط المخالفة والتي تؤثر على حمولة الخطوط والشبكات والمحطة الرئيسة منذ شهر ونصف الشهر، لقطع جميع الخطوط المخالفة ضمن المدينة.

وتعمل لجان المراقبة والتفتيش بشكل يومي على إزالة الخطوط، حيث تشمل الحملة الأحياء والمؤسسات والمراكز والقطاع الخاص من معامل ومطاعم، ووصلت إلى إزالة أكثر من 450 خطاً مخالفاً.

وحول إزالة الخطوط المخالفة في مدينة ديرك صرح لوكالتنا فني الطوارئ في دائرة الكهرباء سعيد علي وقال: "ستستمر الحملة حتى قطع آخر خط مخالف في المدينة". مشيراً إلى أن محطة الكهرباء والخطوط خف الحمل عليها بشكل مقبول بعد إزالة الخطوط المخالفة".

وتابع علي: "الأهالي أبدوا ارتياحهم حيال حملة إزالة الخطوط التي زادت من ساعات الكهرباء في المدينة، خاصة في فترة الصيف التي يعاني فيها الأهالي من انقطاع الكهرباء".

وأشار علي" إن المخالفين الذين تمت إزالة خطوطهم في حال قاموا بتركيبها من جديد سيتم اتباع الإجراءات القانونية بحقهم".

وبدوره قال المواطن عمر إسماعيل من أهالي مدينة ديرك "بعد مباشرة طواقم ولجان التفتيش في دائرة الكهرباء، بإزالة الخطوط المخالفة تحسنت نوعاً ما، بالمقارنة مع السنوات الماضية، والهدف من هذه الحملة هو إنصاف الأحياء بالتساوي في ساعات التقنين، وعدم حرمان من الكهرباء لساعات طويلة".

وتابع إسماعيل "إن الحملة حققت نجاحاً بعد إزالة الخطوط وزيادة ساعات الكهرباء، مضيفاً إن الأهالي رحبوا بهذه الحملة التي خففت الحمل والأعطال والتي كانت سبباً في انقطاع الخطوط وتعطيل المحطة لأيام، وحرمان الأهالي منها".

(كروب/سـ)

ANHA