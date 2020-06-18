درار: نحن بصدد توحيد كافة القوى السياسية الديمقراطية السورية

أعلنت الجمعية الوطنية السورية خلال مؤتمر عُقد في العاصمة النمساوية فيينا يوم أمس، عن انضمامها إلى مجلس سوريا الديمقراطية بحضور أعضاء الجمعية والرئيس المشترك لمجلس سوريا الديمقراطية رياض درار.

وفي هذا السياق قال الرئيس المشترك لمجلس سوريا الديمقراطية رياض درار إن الجمعية الوطنية السورية هي امتداد لمجموعة أعمال قرطبة في عام 2013، ووصلت إلى تشكيل جسم سياسي لها باسم الجمعية الوطنية السورية في عام 2015.

وأشار درار في تصريح خاص لوكالتنا، إلى أن هناك سمات مشتركة بين الجمعية الوطنية السورية ومجلس سوريا الديمقراطية من حيث الاعتناء بالمكونات والاهتمام بدورها وحقوقها في سوريا.

ولفت إلى أن الانضمام جرى بعد سلسلة لقاءات وزيارات أجراها أعضاء الجمعية إلى مناطق شمال وشرق سوريا، واطلاعهم على التجربة المطبقة فيها، وأضاف "كافة أعضاء الجمعية أصبحوا جزءًا من فعاليات مجلس سوريا الديمقراطية".

وأشار درار إلى أنهم يعملون من أجل استكمال مشروعهم في دعوة كافة القوى الوطنية الديمقراطية إلى الانضمام والتحالف مع مسيرتهم في شمال وشرق سوريا، إذ أن أعمال وفعاليات الجمعية الوطنية متركزة في دمشق وريف دمشق.

وحول الأهداف المشتركة بين الطرفين، قال رياض درار، إن أهدافهم مشتركة فيما يتعلق بجمع كافة القوى الديمقراطية، بالإضافة إلى مشاركتهما في اللجنة التحضيرية لمؤتمر القوى الديمقراطية، ودعوتهما إلى تشكيل منصة سوريا لتمثيل السوريين دون الارتباط بالأجندات الخارجية.

وأضاف، هناك منصات عدة مثل منصة القاهرة ومنصة موسكو، والائتلاف كمنصة تركيا، أغلبها لها ارتباط بالأجندات الخارجية، ولكنهم في مجلس سوريا الديمقراطية "يعملون على تشكيل منصة سورية دون أن يكون هناك ولاء خارجي لأحد".

ونوه درار، أن عملهم سيتركز على وحدة سوريا مع مشاركة كافة القوى السياسية في فعاليات مشتركة من أجل مواجهة الاستحقاقات ومواجهة التطرف والإرهاب، والإفراج عن المعتقلين لدى كافة الجهات والعمل على مواجهة الاستبداد ونظامه في سوريا، والدعوة إلى نظام لامركزي ديمقراطي تتحقق من خلاله كافة تطلعات الشعب السوري.

وفي الختام قال الرئيس المشترك لمجلس سوريا الديمقراطية رياض درار، أنهم بصدد تنظيم فعاليات ونشاطات مشتركة في أوروبا في الفترة القادمة.

(ح)

ANHA