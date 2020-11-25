درار: مستمرون في الدفاع عن وحدة البلاد وحمايتها

وانضم درار إلى المؤتمر الوطني لأبناء الجزيرة والفرات المنعقد في مدينة الحسكة عبر تقنية الفيديو.

واعتبر درار المؤتمرات "محطات فاصلة بين مرحلتين، وهذا المؤتمر يفصل بين مرحلتين، الأولى تجربة المنطقة في الإدارة الذاتية، والمرحلة الثانية هي السعي إلى التطوير والوصول إلى أهداف هذه الإدارة في توفير الأمن والاستقرار وتوفير أرضية خدمية لهذا المشروع".

ولفت درار إلى أن الندوات التي عقدها مسد "أعطت صورة ديمقراطية لجميع فئات المجتمع، وذلك من خلال مشاركة كافة الفعاليات المجتمعية، ومن ضمنها من هم ليسوا ضمن الإدارة الذاتية ومؤسساتها".

وأكد درار على احترام " كافة الأطراف المعارضة، ويجب علينا جميعنا أن نعمل سوية".

وشدد على سعيه المتواصل إلى الحفاظ على الوحدة: "وعبّرنا عن ذلك لكافة الأطراف والجهات الداخلية والخارجية والحكومات، للمعارضة، ونعوّل على المعارضة الحقيقية التي تعمل من أجل سوريا، ونمد لها يدنا لتحقيق أهداف هذه الثورة في الحصول على الكرامة والحرية".

وأكد درار أن " جهودهم في الدفاع عن البلاد والمحافظة على وحدتها مستمرة"، مضيفًا "نؤكد أننا في ثورة، ولا زلنا نعمل بروح الثورة، ولا نعمل بذهنية الدولة، والتي ستصل بنا إلى بر الأمان".

(كروب/م)

ANHA