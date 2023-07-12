درار: اتفاقنا مع هيئة التنسيق الوطنية سيساهم في حل الأزمة السورية

كان مجلس سوريا الديمقراطية وهيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي قد توصلا إلى وثيقة تفاهم مكونة من 5 مبادئ تتضمن رؤية الطرفين لحل الأزمة السورية في 24 حزيران الفائت.

عقب الإعلان عن وثيقة التفاهم بأيام، ذكرت الرئيسة المشتركة لمجلس سوريا الديمقراطية أمينة عمر لوسائل الإعلام أنهم بصدد الإعلان عن وثيقة أخرى تتضمن تفاصيل أوسع من الوثيقة الأولى المعلن عنها في 24 حزيران الفائت.

وفي هذا السياق، قال الرئيس المشترك لمجلس سوريا الديمقراطية، رياض درار لوكالتنا "كان لديهم (هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي) صياغة اتُفق على أن تكون الصياغة الأولى للنقاط التي تفكر بها هيئة التنسيق، وستستكمل بورقة جديدة يقدمها مسد، وبذلك يكون هناك استدراك كل النقاط بحسب رؤية كل طرف ويتم التوقيع عليها والإعلان عنها".

وعن النقاط التي سيتم تداركها في الوثيقة المقبلة، قال درار "الوثيقة الأولى التي صدرت ينقصها أولاً رؤية القضية الكردية بشكل واضح، على الرغم من أن التصريح الصحفي أعلن فيه السيد حسن عبد العظيم عن موقف من القضية الكردية هو في أساس وثائق هيئة التنسيق ونحن نتفق معه".

وأضاف في السياق ذاته "في الوثيقة الأولى هناك إشارة إلى مفهوم اللا مركزية دون توضيح؛ لأن هناك خلافات حول الرؤية لمفهوم اللا مركزية يحتاج منا إلى دراسة ومراجعة من الطرفين لنعيد الصياغة بشكل يمكن أن يخدم الرؤية المستقبلية لسوريا المستقبل التي نراها لا مركزية ديمقراطية تعددية، وصيغة اللا مركزية التي نتحدث عنها لها مفاهيم محددة في إطارها، غالباً تتحدث هيئة التنسيق عن اللا مركزية الإدارية، ونحتاج هنا إلى مقاربات".

أما النقطة الثالثة المقرر مناقشتها بشكل مفصّل في الوثيقة المقبلة، فهي وفقاً لما ذكره درار "مسألة الجيش السوري وإدراج قسد فيه، كنا قد أوضحنا ذلك في الوثيقة السابقة التي تم الاتفاق عليها مع هيئة التنسيق والآن يمكن إعادة صياغتها في التفاهمات مرة أخرى".

ولم يحدد درار موعداً للإعلان عن هذه الوثيقة، وقال "هناك ردود فعل ننتظرها ونتوقعها، وبالتالي سنستفيد من ردود الفعل هذه".

وعن آليات تطبيق وثيقة التفاهم، أكد درار أنهم سيعملون على "إشراك القوى السياسية وترويجها بين الأطراف وإدارة المواد والبنود الواردة فيها من أجل حوارات موسّعة لاتفاق وطني عام".

ورأى درار أن اتفاقهم مع هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي "يمكن أن يساهم في حل الأزمة السورية؛ لأن اجتماع المعارضة السورية على رؤية مشتركة يستطيع أن يواجه النظام لأنه سيجد أمامه قوة معارضة ذات تأثير على الساحة وفي الأرض".

(م/آ)

ANHA