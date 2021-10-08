درار يدعو حكومة دمشق للابتعاد عن التصعيد الكلامي والجلوس إلى طاولة التفاوض

وعلق درار في لقاء مع وكالتنا عبر الهاتف، على تصريحات مسؤولين في حكومة دمشق أُطلِقت يوم أمس ونُشرت على مواقع الحكومة الرسمية.

واتهم وزير خارجية حكومة دمشق فيصل المقداد، أمس الخميس، قوات سوريا الديمقراطية بمحاولات الانفصال.

وقال درار إن "هناك أكثر من طريقة لمكافحة الإرهاب؛ أهمها معالجة أسلوب النظام الذي اتبع الحل العسكري الأمني، والذي أدى لصعود قوى متطرفة مارست أنواعاً من الإرهاب، كان النظام مؤسساً لها، عبر إطلاق الخلايا التي كانت تمثّل هذا الجانب في سجونه.

وأضاف: "والحل الوحيد والمكافحة الوحيدة هو الحل السياسي الذي يتوافق عليه جميع السوريين على طاولة التفاوض، وليس عن طريق التصعيد الكلامي الذي مازلنا نسمعه باستمرار من ممثلي النظام. ولولا وجود إيران وروسيا، يعلم النظام ماذا كان مصيره. لذلك فإن الحل الوحيد هو الجلوس إلى طاولة التفاوض، عندها نستطيع مواجهة الإرهاب بكل أشكاله".

'يجب على الجميع أن يعمل من أجل سوريا لا على بيع أراضيها ومصالحها'

وأشار درار أن الوجود الدولي والإقليمي في سوريا ليس نتيجة وجود شرعي أو لا شرعي، إنما هي مسألة مصالح دولية تدخلت بسبب ضعف الحالة السورية وهشاشة الدولة والأسلوب المتبع.

وقال في هذا السياق: "التدخل العالمي في سوريا ناتج عن خلل في السياسات، كما أن التهديد بعمالة طرف لصالح طرف إقليمي أو دولي لا يساعد في حل الأزمة. يجب على الجميع أن يعترف بسوريته وأن يعمل من أجل سوريا، ولا يعمل ويساعد على بيع الأراضي السورية والمصالح السورية ومؤسساتها لهذا الطرف أو ذاك، ليساعده على الاستناد والوقوف والمواجهة".

وأضاف: "ما يجري الآن هو نوع من التصعيد وكأننا نبدأ من جديد، مع أن الحل السياسي طريقه مفتوح أمامنا، وعلى العقلاء أن يشقّوا هذا الطريق دون جعجعات ولا طحن".

ولفت درار إلى أن الوجود التركي كان عبر اتفاقات أستانا مع شريكَي النظام وتحت علمه؛ الدولة الروسية والإيرانيين. وأن مطالبة تركيا بالخروج، يجب أن تكون عبر ذلك الوسيط الذي سمح لتركيا دخولها، وتخلى لها عن جزء من الأرض لصالح أجزاء أخرى سلمت للنظام تحت اسم مناطق "خفض التصعيد".

'عندما يتفق السوريون وتنتهي مهمتها ستخرج أمريكا ونحن نضمن ذلك'

وفي السياق ذاته، رد رياض درار أيضاً قائلاً: "أما الوجود الأمريكي فهو لقتال داعش، وأمريكا ستخرج عند إنهاء مهمتها، ونضمن بأنها ستخرج عندما يتفق السوريون، وعلى ممثلي النظام أن يدركوا أن هذه اللعبة خطيرة على الجميع، وعليهم أن يتفقوا مع شعبهم حتى يخرج المحتل".

وفي ختام حديثه، أكد الرئيس المشترك لمجلس سوريا الديمقراطية رياض درار أن "في شمال وشرق سوريا لا يوجد إرهاب ولم يمارس إرهاب على السوريين؛ بل على العكس، كان هناك قتال عنيف وشرس ضد الإرهاب الحقيقي الذي انسحب منه النظام، من مناطق ما تسمى (الخلافة) وعاصمتها الرقة. وبالتالي فإن محاربة الإرهاب بشكل حقيقي كانت في شمال وشرق سوريا على الأرض، بواسطة قوات نهضت لمواجهة إرهاب تنظيم الدولة (داعش) من أبناء المنطقة نفسها، بعد ما شكلوا وحدات حماية الشعب والمرأة وقوات سوريا الديمقراطية لاحقاً، التي تضم كل أبناء الشعب السوري بكل أطيافه الموجودة في هذه المنطقة. وهم ليسوا إرهابين ولا يجوز إطلاق هذه التهمة بحقهم، لأنه تجاوزٌ للفهم والحقيقة".

(أ م)

ANHA