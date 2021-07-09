درار يعتبر بيان أستانا 16 تحريضاً ضد المنطقة ويتوقع تصعيداً جديداً

نظم ثلاثي آستانا روسيا وتركيا وإيران اجتماعهم، الـ 16، في 8 تموز الجاري، ولم يختلف البيان الختامي الصادر عن البيانات السابقة بما حملته من لغة عدائية ضد الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، حيث زعم الثلاثي التزامهم الثابت بسيادة سوريا، في الوقت الذي انتهكت هذه الدول وعلى رأسهم تركيا السيادة السورية منذ أعوام.

وجدد مثلث آستانا عبر بيانهم الختامي عدائهم ضد أبناء مناطق شمال وشرق سوريا والإدارة الذاتية، متهمين الإدارة الذاتية بنوايا الانفصال.

وتحتل تركيا ما يقرب من مساحة 12 بالمئة من إجمالي مساحة سوريا، ووقعت روسيا مع الدولة السورية الضعيفة اتفاقات بصلاحيات واسعة وبمدى زمني يقرب من نصف قرن فيما يشبه الوصاية على البلد الذي مزقته الحرب وتدخلات القوى الخارجية.

وفي تصريح الرئيس المشترك لمجلس سوريا الديمقراطية رياض درار لوكالتنا، أكد أن البيان الختامي الصادر من اجتماع آستانا يُكرر البيانات السابقة التي صدرت من هذه الاجتماعات والتي تحرض ضد مناطق شمال وشرق سوريا، ولم يستبعد حدوث تصعيد جديد في المنطقة، وقال: "برأيي الشخصي أن تصعيداً سيحدث نتيجة ذلك".

ولفت درار إلى تناغم ممارسات ما يسمى بالائتلاف السوري وثلاثي أستانا: "واضح جداً أن ممثلي الائتلاف متفقون مع السياسة التي ترسمها آستانا، وهم الأوراق التي يتم اللعب بها لإثارة الفتن والمشاكل في المنطقة".

وأكد درار أن الثلاثي الآستاني الضامن يرسم خططاً بعيدة المدى بغياب الفعل والفاعل الأمريكي والأوربي، وقال: "هناك مشكلات كثيرة ستحدث وعلينا الصمود".

(م)

ANHA