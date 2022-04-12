درار منتقداً صمت السوريين: الشيخ مقصود محاصر من النظام والجميع صامت كالقبور

وقال الرئيس المشترك لمجلس سوريا الديمقراطية، رياض درار، في منشور على الفيسبوك أن "الشيخ مقصود بقعة طاهرة من الوطن السوري، يقطنها سوريون أقحاح".

وذكّر درار بأنه "في مثل هذا اليوم منذ تسع سنوات تعرض الحي للقصف بقذائف الحقد العرقي وبصواريخ الكيميائي من فصائل اللؤم العنصري ... واليوم تحاصر من عناصر النظام الوسخ ويمنع عنها الطحين والوقود.. والجميع صامت كالقبور !!".

وفرضت الفرقة الرابعة في قوات حكومة دمشق حصاراً على حيي الشيخ مقصود والأشرفية في مدينة حلب، ازدادت شدته بدءاً من الـ13 من شهر آذار/مارس الفائت ليؤدي إلى انقطاع كامل لمادتي الطحين والخبز عن أهالي الحيين البالغ عددهم 200 ألف نسمة.

ومنذ نهاية عام 2012 إلى عام 2016 كان حي الشيخ مقصود هدفاً لهجمات متواصلة من قبل المجموعات المرتزقة التابعة لتركيا، وكذلك قوات حكومة دمشق.

وتعرض الحي للقصف بأسلحة كيماوية ثلاث مرات من قبل مرتزقة الاحتلال التركي في عام 2016، الأولى كانت في 8 آذار، والثانية في 7 نيسان، والثالثة في 8 نيسان من نفس العام.

(ل د)