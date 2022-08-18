درعا.. مقتل شخص برصاص مجهولين وانفجار عبوة ناسفة في بلدة داعل

وعثر اليوم، على جثة شخص مقتول بطلق ناري في بلدة شهاب، بريف درعا الغربي، دون معلومات عن هوية القتلة، ووفقاً لمصادر في المنطقة فإن القتيل يعمل لصالح "المخابرات الجوية" التابعة لحكومة دمشق، حيث عثر بجانبه على ورقة كتب عليها "نهاية كل عميل لميليشيا المخابرات الجوية".

على صعيد متصل انفجرت عبوة ناسفة في بلدة داعل بريف درعا الأوسط، ما أدى إلى أضرار مادية، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

ويوم أمس، عثر على جثة شاب مدني، مقتول بظروف لا تزال مجهولة ضمن منطقة اللجاة في ريف درعا، وذلك عقب اختطافه من قبل مجهولين منذ نحو 8 أشهر، دون معلومات عن هوية الخاطفين، يذكر أن القتيل ينحدر من قرية الخرسا ضمن اللجاة، في ظل استمرار الفلتان الأمني المسيطر على عموم المدينة.

وبذلك، فقد بلغت حصيلة الاستهدافات في درعا، منذ مطلع شهر كانون الثاني، وفقاً لتوثيقات المرصد السوري 347 استهدافاً جميعها جرت بطرق وأساليب مختلفة، وتسببت بمقتل 294 شخصاً، هم: 142 من المدنيين بينهم 4 سيدات و5 أطفال، و125 من العسكريين التابعين لحكومة دمشق والمتعاونين مع الأجهزة الأمنية وعناصر ما تسمى "التسويات"، و14 من المقاتلين السابقين ممن أجروا "تسويات" ولم ينضموا لأي جهة عسكرية بعدها، و2 من مرتزقة داعش و7 مجهولي الهوية و4 عناصر من الفيلق الخامس والمسلحين الموالين لروسيا.

(ل د)