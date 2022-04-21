درعا.. مقتل شاب بعد يوم من اختطافه من قبل مسلحين مجهولين

وعُثر على جثة تعود لشاب من أبناء قرية العالية، الواقعة قرب مدينة جاسم في الريف الشمالي من مدينة درعا، بعد اختطافه يوم أمس، بحسب ما أفاده المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وبحسب المرصد السوري، فإن الشاب عسكري منشق عن قوات حكومة دمشق ولا ينتمي لأي جهة عسكرية، تعرض للخطف يوم أمس، من قِبل مسلحين مجهولين ليتم العثور عليه مقتولاً اليوم.

وبذلك، فقد بلغت حصيلة الاستهدافات في درعا، منذ مطلع شهر يناير/ كانون الثاني، وفقاً لتوثيقات المرصد السوري 158 استهداف جرت جميعها بطرق وأساليب مختلفة، وتسببت بمقتل 129 شخصاً، هم: 68 من المدنيين بينهم سيدة و4 أطفال، و47 من العسكريين تابعين لحكومة دمشق والمتعاونين مع الأجهزة الأمنية وعناصر ما تسمى “التسويات”، و7 من المقاتلين السابقين ممن أجروا ما تسمى “تسويات” ولم ينضموا لأي جهة عسكرية بعدها، ومرتزق لدى داعش، و5 مجهولي الهوية وعنصر من المسلحين الموالين لروسيا.

(ل د)