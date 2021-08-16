درعا.. هدوء حذر بعد ليلة من القصف والاشتباكات وترقب لتطبيق بنود المقترح الروسي

وتشهد أحياء درعا البلد والمناطق المحيطة بمدينة درعا هدوءاً حذراً منذ منتصف ليل الأحد- الاثنين، تزامنًا مع بدء الساعات الأولى من تنفيذ بنود الخريطة الروسية، والتي تتمثل بوقف إطلاق النار، وخروج المدنيين المحاصرين في درعا البلد وتسليم السلاح، وسط حديث المرصد السوري عن تملص لجنة التفاوض من الموافقة النهائية.

هذا وكانت قوات حكومة دمشق و"الفرقة الرابعة"، قصفت أحياء درعا البلد المحاصرة بقذائف الدبابة والرشاشات الثقيلة، قبل منتصف ليل الأحد-الاثنين، تزامناً مع اشتباكات بالأسلحة الرشاشة بين مسلحين محليين من جهة، وقوات حكومة دمشق من جهة أخرى، على أطراف درعا البلد.

وبحسب المرصد، فإن القصف وتبادل إطلاق النار، جاء بعد إعلان لجنة التفاوض بأنهم لم يوافقوا على المقترح الروسي بشكل نهائي، بعد انتهاء جولة المفاوضات، أمس الأحد.

(د ع)