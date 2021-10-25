وقالت وكالة سانا، أن "عمليات تسوية أوضاع المسلحين والمطلوبين والفارين من الخدمة العسكرية استكملت في كامل مناطق ريف درعا وفق الاتفاق الذي طرحته الحكومة".

وبدوره المرصد السوري لحقوق الإنسان قال بأن ما تسمى التسويات مستمرة في مدن وبلدات وقرى ريفي درعا الشمالي والشرقي، وتحديداً في كل من الشيخ مسكين وازرع وبصر الحرير ومحجة وقرى منطقة اللجاة، وتترافق "التسويات" مع تسليم السلاح الفردي على أن يتم إجراء عمليات تفتيش لبعض المنازل لاحقاً.

وعلى الرغم من حديث دمشق عن استكمال ما تسمى عمليات التسوية في درعا، إلا أن انفجار استهدف مدرعة روسية هناك.

وانفجر لغم أرضي استهدف مدرعة روسية على الطريق الدولي "دمشق – عمان" بين بلدتي صيدا وأم المياذن بالريف الشرقي لدرعا، ما أدى لإصابة عناصر من القوات الروسية ممن كانوا داخل المدرعة، وفق ما أفاده المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وتشهد المنطقة استنفاراً أمنيّاً لقوات حكومة دمشق والروس تشهده المنطقة، دون معرفة هوية الجهة التي قامت بزرع اللغم على الطريق الدولية.

ويأتي هذا على الرغم من المساعي الروسية لطي ملف درعا والجنوب السوري عبر تطبيق ما تسمى التسويات التي أثبتت فشلها في إنهاء التصعيد والعنف في معظم المناطق السورية.

(د ع)