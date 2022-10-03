درعا.. انفجار عبوة ناسفة بالتزامن مع مرور دورية مشتركة لقوات حكومة دمشق وروسيا

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بانفجار عبوة ناسفة زرعها مجهولون، تزامناً مع مرور دورية مشتركة للقوات الروسية وقوات حكومة دمشق، بين بلدتي علما والصورة بريف درعا الشرقي، مما أدى إلى وقوع أضرار مادية.

على صعيد متصل، استهدف مسلحون مجهولون يستقلون دراجة نارية، عنصر من قوات حكومة دمشق يخدم في حمص، بالأسلحة الرشاشة، بالقرب من جامع الروضة في مدينة إبطع في ريف درعا، مما أدى إلى مقتله.

وما يزال الوضع الأمني في درعا يقف على صفيح ساخن مع تصاعد حاد لحالات القتل والاغتيال، إلى جانب الاحتقان الشعبي ضد سياسات حكومة دمشق تجاه أبناء المنطقة والتي غالباً ما تنتهي بحدوث صدام بين الطرفين، وبشكل خاص بعد إجراء الأخيرة لما تسمى "التسويات".

وبذلك، فقد بلغت حصيلة الاستهدافات في درعا، منذ مطلع العام الجاري، وفقاً لتوثيقات المرصد 412 استهدافا جميعها جرت بطرق وأساليب مختلفة، وتسببت بمقتل 347 شخصاً، جلهم من المدنيين وعناصر تابعة لقوات حكومة دمشق والمتعاونين مع "الأجهزة الأمنية" وعناصر "التسويات".

ويؤكد هذا التصعيد والأرقام الهائلة من عمليات القتل على فشل الحكومة في ضبط الوضع الأمني في المناطق السورية التي فرضت عليها "التسويات"، لا سيما مدينة درعا، كونها خضعت لعمليتي تسوية - أولها كان في 2018 وثانيها في 2021- حيث حولت سياسية الفرض والإجبار المنطقة إلى مرتع لجرائم القتل والاغتيالات دون حسيب أو رقيب.

(د ع)