نظمت الشبيبة الثورية السوري في ناحية تل حميس دوري الشهيد سمير الليلي، لكرة القدم في قرية تغلب جنوب تل حميس بـ32كم، بمشاركة 10 فرق وهي كل من، "تغلب، ودرع الجنوب، ودرع سنجار، ودرع شمر، والزرقة، وسفانة، وأمية، والسلماسة، ونسور أمية وأبو جري".

وانطلق فعاليات الدوري منتصف شهر شباط الماضي، واليوم أجريت المباراة النهائية، بين الفريقين المتأهلين وهم درع الجنوب ودرع الجزيرة، وتغلب فريق درع الجنوب على درع الجزيرة بعد انتهاء الشوطان الاصليان بالتعادل 2- 2.

والشهيد سمير الليلي أحد مقاتلي واجب الدفاع الذاتي واستشهد في 14 تموز 2019، أثناء تأديته لواجبه العسكري على الحدود السورية- العراقية

(ش أ/ أ ب)

ANHA