دنيز فرات: الشهيدة بيريتان أصبحت نبراساً وجسراً للنضال والمقاومة ضد الأعداء والخونة

يصادف الـ 25 من تشرين الأول ذكرى استشهاد كلناز قرتاش (بيريتان)، التي طالتها يد الغدر والخيانة، حيث تعاون الحزب الديمقراطي الكردستاني مع الاحتلال التركي في جبال كردستان لقمع إرادة الشعوب الحرة والنيل من مقاومتهم، ولكن الشهيدة بيريتان أفشلت مخططاتهم وجسّدت بجسدها الطاهر أروع بطولة في الفداء والتضحية.

وعن هذا الموضوع تقول الإدارية في مركز الجنولوجيا في مدينة كوباني، دنيز فرات، في ذكرى استشهاد الشهيدة بيريتان إن "الشهيدة بيريتان أصبحت نموذجاً للبطولة والفداء لجميع النساء في أجزاء كردستان الأربعة".

وأضافت دنيز فرات "الشهيدة بيريتان أنارت باستشهادها طريق الحرية وخاصة حرية المرأة، وتركت خلفها ميراثاً كبيراً للمرأة الكردية المطالبة بالحرية، وقاومت العدو التركي وخيانة الحزب الديمقراطي الكردستاني في آن واحد، وجسّدت باستشهادها أروع البطولات"، ورفضت الاستسلام أمام آلة الغدر والخيانة.

وأكدت دنيز أن" الشهيدة بيريتان سبقت الزمان والمكان في تحقيق الإنجازات والبطولات ضد العدو في جبال كردستان وأصبحت جسراً ونبراساً للنضال والمقاومة ضد الأعداء والخيانة ".

وأكملت "لقد أبدت مقاومة كبيرة في الدفاع عن حقوق المرأة ووقفت في وجه خيانة الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي حاول كسر مقاومة المرأة في شخصية الشهيدة بريتان، ولكنه فشل في ذلك ولم يصل إلى مآربه".

وأشارت الإدارية في مركز الجنولوجيا في مدينة كوباني، دنيز فرات، خلال حديثها إلى أن "الشهيدة بيريتان جددت بشهادتها طريق الحرية وأنارته بنور الشهادة والتضحية للمرأة الكردية، وأنه مهما ازداد الظلم والعنف ضد المرأة، سوف تبدي المرأة مقاومة ولن تستلم للعدو والخائنين وباستطاعتها القيام بعمليات فدائية في سبيل نيل الحرية".

وأردفت دنيز فرات، بالقول: "سلكت عدة مناضلات طريقهن نحو الحرية، أمثال روناهي وزيلان وآرين ميركان وغيرهن من المناضلات اللواتي سعين إلى الحرية ورفض الظلم والخيانة".

واستمرت دنيز في حديثها "الخيانة مستمرة حتى اليوم، وهذا واضح في ممارسات الحزب الديمقراطي الكردستاني وتعاونه مع دولة الاحتلال التركي ضد قوات الكريلا في مناطق الدفاع المشروع، حيث استهدفت قوات الديمقراطي في كمين مجموعة من قوات الكريلا في منطقة خليفان جنوب كردستان، أسفر عن استشهاد خمسة مقاتلين، بينهم الشهيدة تولهدان، دون أن يسلّم الحزب الديمقراطي الكردستاني جثامين الشهداء إلى ذويهم الذين يعتصمون في خيمة اعتصام في معبر سيمالكا الحدودي مطالبين بجثامين أبنائهم الشهداء".

كما أشارت دنيز إلى أن "التاريخ يعيد نفسه في شخص الخائنين"، مؤكدة "أنهم وبفضل مسيرة حرية المرأة ومقاومتها وبشهادة الشهيدة بريتان وصلنا إلى يومنا هذا".

في ختام حديثها، عاهدت الإدارية في مركز الجنولوجيا في مدينة كوباني، دنيز فرات بالسير على خطا الشهداء حتى تحقيق الأهداف التي استشهدوا من أجلها.

(ف)

ANHA