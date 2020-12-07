دندياس يدعو مرة أخرى إلى فرض عقوبات على تركيا

ودعا وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس، اليوم الإثنين، إلى فرض عقوبات على تركيا، وقال إن أنقرة لم تلتفت إلى التحذيرات الصادرة عن المجلس الأوروبي في تشرين الأول/أكتوبر بشأن تصرفاتها في شرق البحر المتوسط، بحسب ما أوردته صحيفة كاثيمريني اليونانية.

وقال ديندياس في اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي "موقف تركيا يشكل استفزازًا للاتحاد الأوروبي ككل".

وفي هذا السياق، سيقيّم وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، اليوم، أسباب فرض عقوبات على تركيا على خلفية نزاع على الغاز في البحر المتوسط ​​ليقرر زعماء التكتل ما إذا كانوا سينفذون تهديدهم بمعاقبة أنقرة أم لا.

ولن يتم خلال اجتماع اليوم، اتخاذ قرارات، تاركاً ذلك لقمة الخميس لزعماء الاتحاد الأوروبي.

(م ش)