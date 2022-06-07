دمشق...مجلس عوائل الشهداء يدعو حكومة دمشق للقيام بمسؤولياتها والدفاع عن الأرض السورية

أصدر مجلس عوائل الشهداء في العاصمة السورية، دمشق، اليوم، بياناً إلى الرأي العام بصدد تهديدات دولة الاحتلال التركي بشن هجمات احتلالية جديدة على الأراضي السورية.

البيان قرئ في ساحة (السرافيس)، في حي زور آفا، من قبل الإداري في المجلس مصطفى نعسان.

وجاء في البيان:" ندين ونستنكر تهديدات دولة الاحتلال التركي للسيادة السورية وشمال وشرق سوريا. ومنذ بداية الأزمة السورية تقوم دولة الاحتلال التركي بدعم الإرهابيين وتأجيج الأزمة لإضعاف الروح المعنوية لدى الشعب السوري".

البيان أشار إلى سياسات الاحتلال التركي في سوريا من خلال التغيير الديمغرافي وتوطين لاجئين في مناطق غير مناطقهم، وقال إنها سبل لفرض سلطته الاستعمارية وتوسيع رقعة احتلاله لتنفيذ مشروعه تحت ذريعة ومسمى " المنطقة الآمنة".

بيان مجلس عوائل الشهداء أكد أن الأمان في سوريا سيتحقق عند خروج المحتل التركي ومرتزقته، وأكد أن هدف الاحتلال هو استقطاع الشمال السوري وضمه لتركيا مثلما فعل بلواء اسكندرون عام 1939.

البيان طالب المجتمع الدولي بالضغط على تركيا وإلزامها بالوقف الفوري للهجمات على شمال وشرق سوريا، كما طالب حكومة دمشق بالحوار الجاد مع الإدارة الذاتية وتحمل مسؤولياتها الوطنية بالدفاع عن الأراضي السورية التي تتعرض للاحتلال.

بينما دعا المجلس وفي بيانه الشعب السوري في الداخل والخارج للخروج في احتجاجات ومسيرات للضغط على المجتمع الدولي والمطالبة بخروج المحتل من الأراضي السورية.

(سـ)

ANHA