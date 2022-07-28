دمشق...بيان يحمّل المجتمع الدولي مسؤولية ما تتعرض له النساء السوريات من هجمات تركيا

أصدر مؤتمر ستار في العاصمة السورية دمشق، بياناً إلى الرأي العام أدان فيه الهجمات التي ينفذها الاحتلال التركي بأسلحته وطائراته المسيرة ضد شمال وشرق سوريا.

البيان جاء على خلفية استهداف طائرة مسيرة للاحتلال التركي سيارة القياديات الثلاث في وحدات حماية المرأة وقوات سوريا الديمقراطية جيان تولهلدان وروج خابور وبارين بوتان ما أدى لاستشهادهن.

هذا وقرئ البيان أمام دار المرأة في حي زور آفا في دمشق من قبل الإدارية في مؤتمر ستار مزكين يوسف، وجاء فيه :" ندين ونستنكر بأشد العبارات الهجمات التي يقوم بها الاحتلال التركي بطائراته المسيرة وأسلحته المحظورة دولياً واستهداف المدنيين في شمال وشرق سوريا تحت أنظار جميع الدول التي تنادي بالديمقراطية".

وتابع البيان إن الاحتلال يخلق حججاً لتنفيذ الهجمات وتعريض المنطقة للخطر وإن هدفه إحداث التغيير الديمغرافي:" إن الاحتلال التركي يخلق دائماً حججاً مختلفة تعرض مناطقنا للخطر الدائم، إن الهجمات ليست فقط على شمال وشرق سوريا وسوريا وإنما على باشور كردستان بدعم من حكومة باشور، والهجمات هدفها إخلاء المنطقة وإحداث التغيير الديمغرافي".

البيان تحدث عن قصف الاحتلال التركي لمصيف في قضاء زاخو ما أدى لفقدان مدنيين لحياتهم.

بينما أشار إلى استهداف تركيا للقياديات الثلاث في وحدات حماية المرأة جيان تولهلدان وروج خابور وبارين بوتان، محملاً الأمم المتحدة والقوى والأنظمة الدولية مسؤولية الهجمات :" نحن كنساء سوريا نحمّل الأمم المتحدة والقوى والأنظمة الدولية مسؤولية ما تتعرض له النساء السوريات وما يتعرض له شمال وشرق سوريا".

بينما دعا النساء للالتفاف حول الثورة والوقوف في وجه التهديدات التركية :" ونطالب جميع النساء بالالتفاف حول ثورتهن ومكتسباتهن وقواتهن العسكرية، ضد أي تهديد تركي على المنطقة، بعد فشل أردوغان في القيام بأي هجوم على المنطقة يقوم باستهداف النساء المقاتلات اللواتي أبدين مقاومة بطولية ضد أشرس منظمة إرهابية وهي داعش والأخطر على مستوى العالم".

بيان مؤتمر ستار في العاصمة السورية دمشق اختتم بالتأكيد على مواصلة درب الشهداء :" نحن كنساء وقسماً ووعداً منا وكنساء سوريا إننا ماضون على درب الشهيدات حتى آخر قطرة دم في أجسادنا".