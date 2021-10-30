دمشق: ممارسات النظام التركي تهدد السلم والأمن الدوليين

وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية والمغتربين في حكومة دمشق أنها تدين بأشد العبارات القرار الصادر منذ يومين عن البرلمان التركي بتجديد ما يسمى (التفويض الممنوح) لرئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان إرسال قوات عسكرية إلى العراق وسورية لمدة سنتين.

وأضاف المصدر إن "سياسات رجب طيب أردوغان باتت تشكل تهديداً مباشراً للسلم والأمن في المنطقة والعالم حيث يستمر في شن الاعتداءات العسكرية على الأراضي السورية وفي خرق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالوضع في سورية والتي دعت جميعها إلى احترام سيادة واستقلال وسلامة ووحدة أراضي سوريا".

وختم المصدر بالقول "تحتفظ سورية بحقها المطلق استناداً إلى الميثاق والقانون الدولي في الدفاع عن استقلالها ووحدة أراضيها وسيادتها على كامل هذه الأرض واتخاذ كل الإجراءات العملية والقانونية التي تكفلها الشرعية الدولية من أجل صد العدوان التركي وتحرير كامل الأراضي السورية".

وطالبت دمشق المجتمع الدولي بمساءلة هذا النظام على جرائم الحرب والعدوان التي ارتكبها بحق سوريا.

(ي ح)