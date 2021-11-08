دمشق: استقبال 17 مصابًا بالفطر الأسود خلال أسبوعين

وكشف رئيس قسم العناية في الهيئة العامة لمشفى دمشق الدكتور، سامر عمر يحياوي، أن القسم الذي خصصته المشفى مؤخرًا لمرضى الفطر الأسود استقبل 17 حالة مبينًا أن الشفاء مرتبط بالكشف والعلاج المبكرين.

وأوضح الدكتور في حديث لوكالة سانا الناطقة باسم حكومة دمشق، أن الحالات الـ 17 جميعها من ضعيفي المناعة والمصابين بداء السكري غير المضبوط ومرضى كورونا الذين خصصت لهم أماكن محددة؛ منعًا من انتشار العدوى.

وأشار إلى تخريج أكثر من50% من المرضى، فيما نسب الوفاة لم تتجاوز 20%، مبينًا أن الكشف والعلاج المبكرين للإصابة يسهمان بشكل كبير في الشفاء.

وبخصوص أعراض المرض، ذكر عدم وجود أعراض صريحة، لكنها تظهر في معظم الأحيان بثقل الرأس والوجه وألم شديد في الجيوب الأنفية، مبينًا أن التشخيص يحتاج إلى صورة طبقي محوري.

والفطر الأسود مرض ناتج عن التعرض للفطريات المخاطية التي توجد عادة في التربة والنباتات والسماد الطبيعي والفواكه والخضراوات، ولا ينتقل من شخص إلى آخر.

(د ع)