دمشق تلتزم الصمت حيال الهجمات التركية التي أودت حتى الآن بحياة 8 من عناصرها

يشن جيش الاحتلال التركي، منذ مساء أمس الثلاثاء، هجمات ضد مناطق شمال وشرق سوريا ونقاط حكومة دمشق، وقُتل حتى الآن 8 عناصر من قوات حكومة دمشق، بالإضافة إلى جرح 10 آخرين، فيما تلتزم حكومة دمشق الصمت حيال هذه الهجمات حتى الآن.

وحسب المعلومات التي وثقها مراسلون في المنطقة، قصفت طائرة مسيّرة تركية أمس الثلاثاء الساعة الـ 19.20 نقاط تمركز قوات حكومة دمشق في محيط ناحية تل رفعت في الشهباء ومحيط قرية آقيبة في ناحية شيراوا، ما أسفر عن تعطيب دبابتين وإصابة عنصرين لقوات حكومة دمشق.

كما قُتل 3 من عناصر قوات حكومة دمشق جراء قصف لجيش الاحتلال التركي على إحدى نقاطهم في محيط قرية آقيبة التابعة لناحية شيراوا في عفرين المحتلة.

وصباح اليوم، قصف جيش الاحتلال التركي عبر طائرة مسيّرة قرية شوارغة في ناحية شيرا، ما أسفر عن إصابة اثنين من قوات حكومة دمشق. وقتل 5 عناصر وأصيب 3 آخرون من قوات حكومة دمشق في هجمات جوية للاحتلال التركي على ناحيتي تل رفعت وشيراوا.

ولم يصدر أي تعليق حتى الآن من قبل حكومة دمشق.

وما تزال الطائرات الحربية والمسيّرة التركية تحوم في سماء مناطق الشهباء.

(أ ب)

ANHA