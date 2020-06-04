دمشق تعلن التصدي لهجوم إسرائيلي بريف حماة

أعلنت الحكومة السورية التصدي لهجوم إسرائيلي جديد في أجواء ريف حماة.
خبر 2020-06-04T21:59:00 مركز الأخبار

وقالت وكالة سانا الرسمية اليوم "دفاعاتنا الجوية تتصدى لعدوان إسرائيلي في أجواء مصياف بريف حماة".

)ي ح)


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