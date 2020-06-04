دمشق تعلن التصدي لهجوم إسرائيلي بريف حماة أعلنت الحكومة السورية التصدي لهجوم إسرائيلي جديد في أجواء ريف حماة. خبر 04 حزيران 2020, الخميس - 21:59 2020-06-04T21:59:00 مركز الأخبار وقالت وكالة سانا الرسمية اليوم "دفاعاتنا الجوية تتصدى لعدوان إسرائيلي في أجواء مصياف بريف حماة". )ي ح) إقرأ أيضاً الجالية الكردية في لبنان تعتصم استنكاراً لجرائم الاحتلال التركي بحق الكرد تجمع اليوم، العشرات من أبناء الجالية الكردية وبمش... مرتزقة تركيا يعاودون إضرام النيران في محاصيل أهالي قرى تل تمر أقدم مرتزقة الاحتلال التركي مساء اليوم على إضرام ا... تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا في سوريا أعلنت وزارة الصحة السورية تسجيل إصابة جديدة بفيرو... الموقع القديم