دمشق تعلن التصدي لهجمات إسرائيلية على ريف حماة

وقالت وكالة سانا الرسمية: "تصدت وسائط الدفاع الجوي في الجيش السوري، فجر اليوم، لعدوان إسرائيلي عبر رشقة صواريخ باتجاه منطقة مصياف في ريف حماة، وأسقطت معظم الصواريخ المعادية".

ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري تابع لقوات حكومة دمشق، قوله إنه في "تمام الساعة الثانية عشرة و40 دقيقة من فجر هذا اليوم شن العدو الإسرائيلي عدوانًا بتوجيه رشقة صواريخ من شمال مدينة طرابلس اللبنانية باتجاه منطقة مصياف في ريف حماة الغربي، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي للصواريخ المعادية وأسقطت معظمها".

وبدوره قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن القصف الإسرائيلي استهدف مراكز عسكرية للقوات الحكومية وأخرى تابعة لإيران ومستودعات ضمن "معامل الدفاع"، غرب مدينة مصياف في ريف حماة.

(ي ح)