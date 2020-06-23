دمشق تعلن التصدي لهجمات "معادية" في أجواء السويداء ودير الزور

أعلنت الحكومة السورية التصدي لهجمات معادية في أجواء ريفي السويداء ودير الزور.
خبر 2020-06-23T22:10:00 مركز الأخبار

وقالت وكالة سانا الرسمية "الدفاعات الجوية تتصدى لعدوان في أجواء تل الصحن بريف السويداء وكباجب بريف دير الزور".

(ي ح)


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