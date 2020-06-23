دمشق تعلن التصدي لهجمات "معادية" في أجواء السويداء ودير الزور أعلنت الحكومة السورية التصدي لهجمات معادية في أجواء ريفي السويداء ودير الزور. خبر 23 حزيران 2020, الثلاثاء - 22:10 2020-06-23T22:10:00 مركز الأخبار وقالت وكالة سانا الرسمية "الدفاعات الجوية تتصدى لعدوان في أجواء تل الصحن بريف السويداء وكباجب بريف دير الزور". (ي ح) إقرأ أيضاً طائرات الاحتلال التركي تقصف منطقة خانتور التابعة لحفتانين تقصف طائرات جيش الاحتلال التركي في هذه الاثناء منط... استشهاد ثلاث نساء جراء استهداف مسيرة تركية قرية حلنج شرقي كوباني استشهدت ثلاث نساء جراء استهداف مسيرة تركية لأحد من... أهالي الحسكة يشيّعون جثمان الشّهيد زاغروس سري كانيه بترديد الشّعارات وزغاريد الأمّهات شيّع المئات من ... الموقع القديم