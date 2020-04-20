دمشق تعلن التصدي "لعدوان" إسرائيلي في تدمر أعلنت الحكومة السورية أن دفاعاتها الجوية تصدت "لعدوان إسرائيلي" في سماء تدمر. خبر 20 نيسان 2020, الأثنين - 23:28 2020-04-20T23:28:00 مركز الأخبار وقالت وكالة سانا الرسمية أن الدفاعات الجوية السورية "تصدت لعدوان إسرائيلي في سماء تدمر وأسقطت عدد من الأهداف المعادية". إقرأ أيضاً القبض على خلية للاستخبارات التركية تقوم بتهريب وإيصال الأسلحة للخلايا النائمة ألقت وحدة مكافحة الإرهاب التابعة لمجلس منبج العسك... الأسد خلال لقائه ظريف: تصرفات تركيا على الأرض تفضح نواياها بحث الرئيس السوري بشار الأسد مع وزير الخارجية الإي... بيانات منفصلة من لبنان تطالب بمعرفة وضع أوجلان وتدعو الشعب إلى الحذر من سياسات العدو عبّرت الجالية الكردية، مؤتمر ستار وحركة الشبيبة ع... الموقع القديم