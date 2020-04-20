دمشق تعلن التصدي "لعدوان" إسرائيلي في تدمر

أعلنت الحكومة السورية أن دفاعاتها الجوية تصدت "لعدوان إسرائيلي" في سماء تدمر.
خبر 2020-04-20T23:28:00 مركز الأخبار

وقالت وكالة سانا الرسمية أن الدفاعات الجوية السورية "تصدت لعدوان إسرائيلي في سماء تدمر وأسقطت عدد من الأهداف المعادية".

 


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